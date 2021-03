Nidwalden Das Podium zum 100. Geburtstag des in Buochs geborenen Künstlers Charles Wyrsch fällt zum zweiten Mal ins Wasser Vergangenes Jahr wäre er hundert geworden, das Nidwaldner Museum wollte ihn mit einem Podium ehren. Nun ist auch der Ersatztermin ausgefallen. Otto Odermatt

Charles Wyrsch in seinem Studio. Bilder: Otto Odermatt

Der 1920 in Buochs geborene Charles Wyrsch wird als Doyen der Innerschweizer Kunst bezeichnet. In seinem Atelier sass ich vor Jahren ganz still in einem Korbstuhl und bewunderte den Künstler, wie er sich porträtierte: Wyrsch sitzt in seinem Atelier. Er schaut in den Spiegel, tritt mit sich selbst in ein Gespräch und zeichnet sich immer wieder. Unerbittlich geht er mit sich selbst ins Gericht. Er zerkratzt sein Gesicht. Grautöne dominieren sein schönes, Mönchsgesicht. Er löscht mit ein paar Strichen seine Augen aus. Nie ist da ein Schmunzeln oder gar Lachen. Trauer und Schmerz beherrschen das Porträt. Der Maler sieht im Spiegel ganz klar seine Altersbeschwerden und mit Kohle und Bleistift bearbeitet er mit seinen Stimmungen sein Gesicht. «Ich nehme täglich auch wahr, was in der Welt passiert, und es passiert mehr Negatives, das eben Schmerz verursacht», meint der Künstler. Und den Schmerz sieht man ihm ins Gesicht geschrieben, sieht man in seinem Selbstporträt.

Für Wyrsch ist Schwarz auch eine Farbe, und überaus gekonnt und sanft belebt er dieselbe in seinen Bildern. Wenn man Schwarz beleben will, muss man das zweite Element, nämlich Licht, mit einbringen. Und man kann nur staunen: Welch ein Kunstmaler. Den noblen Herren, die Wyrsch porträtiert, gönnt der Maler viel Licht. Ihre Köpfe drängen sich aus dem Dunkel, und man weiss nicht, wie lange das Licht sie begünstigt, vielfach verlieren sie sich auch im Dunkeln.

Wyrsch mochte schöne Frauen. Er bewunderte sie. Er porträtierte sie mit Freude. Immer wieder schwärmt er: «Ist sie nicht schön?» Der Künstler steht vor dem Bild «Tina» und sagt immer wieder: «Ist sie nicht schön?» Klar ist sie schön. Sie hat ein geheimnisvolles Leben. Ihre Augen leuchten hell aus dem dunklen Gesicht. Die Wangen sind leicht gerötet und der Blick ist fragend. Eine interessante Frau, diese «Tina». Der Maler hat ihr ordentlich viel Licht gegönnt. Es ist interessant, dass Wyrschs Frauenakte zumeist auf dem Bauch liegen. Die Akte strahlen aus dem Dunkeln. Der Maler hat sie mit Lust gemalt. Er mag diese Akte und kann immer wieder an ihnen malen. Er malt und streichelt an ihnen, bis sie sich perfekt aus dem Dunkeln erheben. Diese Bilder waren für den Künstler sicherlich wie eine berauschende Erholung. Sie halfen ihm, das, was in der Welt passierte, für eine kurze Zeit zu vergessen.

Die Erforschung des Selbsts

Aus Anlass zum neunzigsten Geburtstag von Charles Wyrsch im Jahr 2010 kuratierte der Kunsthistoriker und Ausstellungsmacher Jean-Christophe Ammann im Museum Bellpark das eindrückliche Lebenswerk des Künstlers. Auf die Frage, was der Maler Charles Wyrsch uns heute noch zu sagen habe, meinte er: «In einer Welt, die von Fliehkräften gezeichnet ist, und die durch Digitalisierung und Medialisierung verflacht, zeigt uns Charles Wyrsch einen Weg, der wieder auf das Selbst des Künstlers verweist. Natürlich gehört er einer andern Generation an – er ist heute neunzig Jahre alt.» Die Erforschung des Selbsts aus einem Denken und Bewusstsein der Gegenwart heraus sei heute jedoch mehr denn je unumgänglich. Es sei nicht die Aufgabe des Künstlers, Informationen zu verarbeiten, wie etwa Ökologie als Kunst, Gewalt als Kunst, Migration als Kunst, Erderwärmung als Kunst. Das könnten die Dokumentarfilmer viel besser.

«Charles Wyrsch zeigt uns, dass das Existenzielle mit einer poetischen Wucht verbunden werden kann. Und Poesie meint: die entrückte Sicht auf die Welt», so Ammann. «Wir haben eine abendländische Tradition, die die Kunst über Jahrhunderte im Spannungsfeld von Lust, Schmerz, Ekstase und Askese geprägt hat. Das Werk von Charles Wyrsch zeigt, dass diese Perspektive von tragender Bedeutung auch heute noch ist und auch noch in Zukunft sein wird.»

Podium zum 100. Geburtstag zweimal verschoben

Am 16. Juni 2019 ist dieser einzigartige Künstler im Alter von fast 99 Jahren sanft eingeschlafen. Charles Wyrsch wäre im vergangenen Jahr 100 Jahre alt geworden. Das Podium, das vergangenes Jahr zu seiner Würdigung im Nidwaldner Museum hätte stattfinden sollen, fiel Corona zum Opfer. Nun ist auch das Ersatzdatum des 19. Februar 2021 auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Ein neuer Termin wird sicher bald bekanntgegeben.