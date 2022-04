Nidwalden Das Stanserhorn erwacht aus dem Winterschlaf Am Samstag startet die Stanserhorn-Saison. Für die Mitarbeitenden ging es schon vor Tagen los. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

«Noch viermal schlafen» kündigt an diesem Dienstagnachmittag eine Tafel an der Talstation der Stanserhorn-Bahn in Stans an. Während sich die Gäste entspannt auf den Samstag freuen können, bis sie Standseil- und Cabrio-Bahn wieder aufs Stanserhorn hinaufbringen, ist die Crew mitten in der heissen Phase der Vorbereitung. Die Talstation in Stans, die Mittelstation Kälti und die Bergstation wurden gereinigt und auf Vordermann gebracht, Abschrankungen und sonstige Sicherheitseinrichtungen aktiviert und getestet. Die Bänkli der Standseilbahn wurden mit Sitzkissen ausgestattet. Die neuen und auch die bisherigen Gästebegleiterinnen und Gästebegleiter erhielten eine Schulung, damit sie die Standseilbahn und die Cabrio-Bahn bedienen können.

Die Stühle für die Terrasse sind noch gestapelt. Bild: Roger Grütter (5. April 2022)

Wie jedes Jahr wurde auch dieser Winter für die jährliche Revision der Cabrio-Bahn genutzt, die nun bereits in ihre elfte Saison startet und total schon über 380'000 Kilometer zurückgelegt hat, was etwa der Entfernung zum Mond entspricht. In dieser Jubiläumssaison wird die weltweit immer noch einzige Luftseilbahn mit offenem Oberdeck die 100'000. siebenminütige Fahrt vom Kälti auf das 2,3 Kilometer entfernte Stanserhorn, wie Marketingleiterin Lena Häfelfinger weiss: «Die Fahrgäste dieser 100’000. Fahrt erwartet eine kleine Überraschung.» Auch Billettkunde gehört ins Schulungsprogramm für die betroffenen Mitarbeitenden.

Ein halber Meter Schnee gefallen

Auf dem Stanserhorn oben hat sich der Winter noch nicht verabschiedet. Über einen halben Meter Schnee ist in den vergangenen Tagen gefallen.

Die ersten Sonnenstrahlen auf dem Stanserhorn kurz vor der Saisoneröffnung. Leserbild: Roli Köchli (Buochs, 4. April 2022)

Im Tal unten in Stans ist es schon grün. Bild: Roger Grütter (5. April 2022)

Für den Gipfel-Rundweg muss man sich noch länger gedulden, er ist immer noch eingeschneit. Die Terrasse hingegen ist vom Schnee befreit.

Schon vom Schnee geräumt, aber noch leer: die Terrasse. Bild: Roger Grütter (Stanserhorn, 5. April 2022)

Und im Drehrestaurant drinnen herrscht Hochbetrieb – und dies ohne Gäste.

Das Drehrestaurant wird zum Leben erweckt. Bild: Roger Grütter (5. April 2022)

Um die Kasse herum hat sich eine Menschentraube gebildet. Die Kassenmitarbeitenden werden in der Handhabung des neuen Kassensystems geschult.

Nicht nur die Kasse muss bereit sein für die Saisoneröffnung, sondern auch die Tische mitsamt Dekorationen und Teelichter. Bild: Roger Grütter (5. April 2022)

Ganz verwaist ist das Stanserhorn allerdings auch im Winter nicht. «Ab und zu schaut jemand zum Rechten. Und auch die Cabrio-Bahn wird sporadisch gefahren, um Standschäden zu vermeiden», klärt Lena Häfelfinger auf.

Das Küchenpersonal holt die Küche aus dem Winterschlaf. Sie wurde bis zum hintersten Winkel gereinigt, Gläser und Geschirr gespült und wieder eingeräumt.

Auch gekocht wird bereits: Saisonvorbereitung in der Rondorama-Küche auf dem Stanserhorn. Bild: Roger Grütter (Stanserhorn, 5. April 2022)

«Wir haben über den Winter alles abgedeckt, trotzdem hat sich Staub angesammelt», erklärt Küchenchef Jens Wiedehöft. Ein Restaurant auf dem Berg zu führen, wo die Lebensmittel mit der Seilbahn transportiert werden müssen, sei logistisch anspruchsvoller als im Tal. «Man macht sich schon Gedanken, ob man richtig bestellt und nichts vergessen hat. Der Platz für Vorrat ist begrenzt, trotzdem müssen wir gerüstet sein, auch wenn wir das Gästeaufkommen, das stark vom Wetter abhängig ist, nicht genau kennen.»

Küchenchef Jens Wiedehöft bei den Saisonvorbereitungen. Bild: Roger Grütter (Stanserhorn, 5. April 2022)

Auch im Shop macht man es sich nicht allzu leicht. «Über den Winter werden jeweils Regale geräumt und bei Saisonstart wieder frisch eingeräumt. Das verhindert, dass die Ware verstaubt. Und bei dieser Gelegenheit können wir auch das Sortiment erneuern», erklärt Lena Häfelfinger.

Im Sommer auf dem Stanserhorn, im Winter am Titlis

Lena Häfelfinger, Marketingleiterin der Stanserhorn-Bahn. Bild: Roger Grütter (Stanserhorn, 5. April 2022)

Für Küchenchef Jens Wiedehöft ist es seine erste Saison auf dem Stanserhorn, die er von Anfang an erlebt. Er kam im April vergangenen Jahres, als die Saison bereits gestartet war. Dass die coronabedingten Einschränkungen und Ungewissheiten entfallen sind, erleichtere den Arbeitsalltag und wirke sich positiv auf die Stimmung aus. «Damals war eine Zeit lang der Restaurantbetrieb ja nur draussen erlaubt. Und mit Maske zu kochen, war auch schwierig, wenn man sie beim Degustieren wieder ab- und danach wieder anziehen musste.»

Die Spitzbuben warten auf die ersten Gäste. Bild: Roger Grütter (Stanserhorn, 5. April 2022)

Im Gegensatz zu Jens Wiedehöft, der im Winter Lieferanten besucht und sonstige Vorbereitungen für die neue Saison trifft, sind seine rund zehn Mitarbeitenden nur während der Saison bei der Stanserhorn-Bahn beschäftigt. «Viele arbeiten über den Winter in Engelberg, zum Beispiel auf dem Trübsee oder auf dem Jochpass, wenn dort Hochsaison herrscht.» Kurz vor Ende der Saison auf dem Stanserhorn werden die Verträge für die nächste Saison abgeschlossen. «Unseren Mitarbeitenden gefällt’s hier, sie kehren immer wieder zurück», sagt Jens Wiedehöft stolz.

