Nidwaldner Regierungsrat Alfred Bossard zieht Bilanz

Nidwalden «Das Wichtige habe ich durchgebracht»: Regierungsrat Alfred Bossard zieht Bilanz Diese Woche endet die Amtszeit des Nidwaldner Finanzdirektors. Er schaut zurück auf acht Jahre im Regierungsrat. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 28.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Als Verantwortlicher für die Finanzen bin ich mir gewohnt, den ‹bösen Mann› zu spielen», sagt der abtretende Finanzdirektor Alfred Bossard, wenn er auf seine politische Karriere zurückblickt. Das sei nicht nur als Regierungsrat so gewesen. «Das habe ich schon im Gemeinderat Buochs gesehen oder bei Tätigkeiten in Vereinsvorständen oder Organisationskomitees, wenn ich für die Finanzen zuständig war.»

Der abtretende Finanzdirektor Alfred Bossard auf der Dachterrasse der Finanzdirektion. Bild: Martin Uebelhart (Stans, 20. Juni 2022)

Es sei das Los des Finanzdirektors, immer mal wieder die Kosten anzumahnen im Gremium:

«Meine Kolleginnen und Kollegen in der Regierung hatten hier zuweilen eine andere Optik und wollten ihre Anliegen durchbringen.»

Das habe manchmal zu harten Diskussionen geführt, räumt Bossard ein. Am Ende sei es darum gegangen, eine Lösung zu finden, die funktionierte. «Ich meine, wir haben den Weg immer gefunden», zieht er Bilanz. Das Interessante an der Finanzdirektion sei, dass man Einblick in alle Bereiche habe. «Als Finanzdirektor kommt man mit allen Geschäften früh in Kontakt.» Denn es gehe immer um Geld und alle müssten bei der Schlüsseldirektion der Finanzen vorbeikommen.

Tiefere Unternehmenssteuern und Digitalisierung

Bei seinem Amtsantritt habe der Kanton Nidwalden ein strukturelles Defizit ausgewiesen. «Wir haben Sparpakete geschnürt, gar über Steuererhöhungen gesprochen», sagt er über die Bemühungen für einen ausgeglichenen Staatshaushalt. Seine Amtszeit finde ein schönes Ende, meint er:

«Das strukturelle Defizit ist weg und für das vergangene Jahr konnte ich einen grossen Überschuss präsentieren.»

Bossard hält auch Rückschau auf einige Meilensteine seiner achtjährigen Amtszeit: «Wir haben vier Steuergesetzrevisionen durchgebracht, teilweise mit Steuersenkungen, haben etwa die Abstimmung zur STAF-Vorlage mit tieferen Unternehmenssteuern gewonnen. Einen grossen Schritt habe der Kanton und insbesondere die Finanzdirektion auch in Sachen Digitalisierung mit der erfolgreichen Einführung von eTax gemacht: «Schon im ersten Jahr nutzten über 90 Prozent der Steuerpflichtigen die neue Möglichkeit der elektronischen Steuererklärung.»

Zum politischen Alltag gehöre auch, dass das Parlament nicht immer mit dem einverstanden sei, was die Regierung vorlege. «Damit muss man umgehen können, wenn man in der Politik ist.» Der Landrat habe eine andere Aufgabe als die Exekutive. Die gelegentlichen Niederlagen könne er akzeptieren: «Das Wichtige habe ich durchgebracht.»

Kritische Worte an den Bundesrat

Gerne erinnert sich Bossard auch an seine Zeit als Landammann im Amtsjahr 2019/2020. «Das Highlight war der Besuch des Bundesrats im Rahmen seiner jährlichen Reise in Stans.» Im Namen des Regierungsrats habe er der Landesregierung ein paar kritische Worte zu deren Entscheidungen im Hinblick auf die Pilatus-Flugzeugwerke mit auf den Weg geben dürfen. Weniger erbaulich sei die zweite Hälfte seiner Zeit als Landammann gewesen: «Sie war von der Coronapandemie geprägt.»

Finanziell sei der Kanton Nidwalden gut gerüstet, sagt Bossard mit Blick auf die Zukunft. Es müsse gelingen, steuergünstig zu bleiben und so ein Alleinstellungsmerkmal zu haben, mit dem man zumindest auf den Radar für Unternehmer und Privatpersonen ist, welche ein neues Domizil suchten.

Eine Herausforderung für die Schweiz aber auch für Nidwalden ortet er in der Umsetzung der Mindeststeuer für Unternehmen, wie die OECD sie plane. Im Hinblick auf den Fachkräftemangel müsse sich der Kanton Nidwalden als moderner und attraktiver Arbeitgeber positionieren. «Der Lohn ist dabei nicht das einzige Kriterium.» Es brauche ein Gesamtpaket, das auch Pensionskasse oder Ferienregelungen enthalte. Gegenüber der Privatwirtschaft sei der Kanton ins Hintertreffen geraten. «Das zeigt sich an einigen offenen Stellen in der Verwaltung. Sie sind schwierig zu besetzen.»

Angepasste Reisepläne für den Sommer

Es sei ein Privileg, Regierungsrat im Kanton Nidwalden sein zu dürfen und mitzuhelfen, den Kanton zu gestalten und weiterzubringen. Regierungsrat sei aber auch kein normaler Job, betont Bossard.

«Man ist zeitlich sehr engagiert und muss Abstriche machen.»

Nun wolle er mit seiner Frau und der Familie samt Grosskindern mehr Zeit verbringen und den Kontakt zu Freunden und Kollegen wieder vermehrt pflegen. Die Reisepläne für den Sommer haben er und seine Frau inzwischen angepasst. «Wir wollten mit einem Camper zwei, drei Monate durch Dänemark, Norwegen und Schweden reisen, Länder die wir nicht kennen.» Wegen Corona und aktuell auch wegen des Kriegs in der Ukraine hätten sie nun umgeplant: «Wir bleiben in der Schweiz und wollen für uns weniger bekannte Städte und Gegenden entdecken.»

Zunächst einmal will Alfred Bossard keine neuen Aufgaben übernehmen. «Ich habe bereits die eine oder andere Anfrage, doch ich warte damit zu, zu schauen, was ich machen möchte.» Er freue sich jetzt auf eine leere Agenda ab Juli, denn als Regierungsrat sei man weitgehend fremdbestimmt.

Zur Person Alfred Bossard (*1956) ist verheiratet und wohnt in Buochs. Er ist Vater von zwei erwachsenen Töchtern und einem erwachsenen Sohn. Nach einer Banklehre bildete er sich zum Bankfachmann weiter. Vor seiner Wahl in die Regierung hatte er während 23 Jahren den Vorsitz der Bankleitung der Raiffeisenbank Vierwaldstättersee-Süd inne. Von 1992 bis 2000 war er Gemeinderat von Buochs. Von 2002 bis 2010 sass er im Nidwaldner Landrat, den er 2008/2009 präsidierte. (mu)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen