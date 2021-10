David Friesenegger übernimmt Leitung HR am Spital Nidwalden

Nidwalden David Friesenegger übernimmt die HR-Leitung am Spital Nidwalden Der 38-Jährige folgt auf Peter Perren, der das Spital Nidwalden nach über 13-jähriger Tätigkeit Ende Februar 2022 verlässt. 26.10.2021, 16.55 Uhr

David Friesenegger wurde als neuer Leiter HR und Mitglied der Spitalleitung des Spital Nidwalden gewählt. Bild: PD

Die Geschäftsleitung der Gruppe des Luzerner Kantonsspitals (LUKS) hat David Friesenegger als neuen Leiter HR und Mitglied der Spitalleitung des Spitals Nidwalden gewählt. Er startet in seiner neuen Funktion am 1. Februar 2022. Friesenegger ist seit dem 1. November 2018 als Leiter Rekrutierung am LUKS tätig. Aktuell verantwortet er mit seinem Team die gesamte Personalgewinnung am LUKS, welche Themen von Employer Branding, Recruiting bis hin zum Onboarding von neuen Mitarbeitenden bearbeitet und aktiv begleitet. Zuvor hat er mehrere Jahre in der Hirslanden Klinik St.Anna als HR Business Partner und in der Sicherheitsbranche als Leiter HR und HR-Regionenverantwortlicher gearbeitet.