«Ich bin jetzt 58 Jahre alt», sagt Gerold Kunz. «Das ist ein Zeitpunkt, wo man sich fragt, macht man das bis zur Pensionierung oder ergreift man die Gelegenheit, noch etwas anderes anzugehen», meint er angesichts seiner gut 14 Jahre als Nidwaldner Denkmalpfleger. Er habe sich gesagt, er möchte noch ein ganz anderes Feld kennen lernen. «Ich wechsle nach Baselstadt», sagt er im Gespräch zu seinen beruflichen Zukunftsplänen. «Dort kümmere ich mich um Gestaltungsfragen in der Stadtbildkommission, deren Sekretariat ich mitbetreue.»

Gerold Kunz – hier in seinem Büro im Amt für Kultur – war bis am

31. August Denkmalpfleger des Kantons Nidwalden. Bild: Martin Uebelhart (Stans, 3. September 2021)

Auch eine Rolle gespielt hätten die Veränderungen seit seinem Amtsantritt. «Es braucht Energie, immer dran zu sein», räumt er ein. Die Intensität bei der Behandlung der Geschäfte habe enorm zugenommen. «Die Abläufe in der Verwaltung sind ganz anders strukturiert, es sind sehr viel mehr Personen involviert. Wenn man sich einbringt, sind es mehr Kreise, die man berücksichtigen muss», so Kunz. Heute habe er eine 50-Prozent-Stelle. Parallel dazu habe er sein Architekturbüro geführt. Der neue Denkmalpfleger Sebastian Geisseler werde in einem 80-Prozent-Pensum tätig sein. Er habe für sich gemerkt, dass er nicht bereit sei, auf 80 Prozent zu gehen und sein Büro aufzugeben.

Die Denkmalpflege nehme eine Dynamik an, die einen kritischen Punkt erreicht habe – und die er vielleicht mitverursacht habe. Er zeigt das am Beispiel des Dorfplatzes 4/5 in Stans. Für dieses Projekt sei nun eine erfolgversprechende Lösung gefunden worden. «Aber wir machen am historischen Ortsbild an einer empfindlichen Stelle eine Korrektur», hält er fest. Zu Beginn seiner Tätigkeit habe er die Initiative ergriffen, dass man innerhalb des historischen Perimeters des Hauptortes die sogenannte Nachverdichtung machen könne.

Als Beispiele erwähnt er etwa Projekte an der Tellenmattstrasse oder der Spittelgasse. Das seien heikle Unterfangen. Zunächst habe er diese fast allein steuern können. «Heute gibt es ganz viele Beteiligte und ich weiss nicht mehr so recht, wer der Steuermann dieser Entwicklung ist», sagt Kunz. Und das hinterlasse bei ihm ein gewisses Unbehagen, der Aufgabe nicht mehr gewachsen zu sein. Kunz weiter:

«Und wenn ich nicht immer mit Freude und positiven Gedanken an die Arbeit gehen kann, ist es wohl Zeit für einen Wechsel.»

Die Renovation des ehemaligen Kapuzinerklosters in Stans ist für Gerold Kunz ein gelungenes Beispiel für die Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege. Bild: PD

Das Kloster beherbergt heute das Culinarium Alpinum. Bild: PD

«Denkmalpflege sollte sich auf Grundaufgaben konzentrieren»

Der Kanton Nidwalden kenne erst seit gut 20 Jahren ein Denkmalschutzgesetz. «Die damalige Optik war, dass der Denkmalpfleger das gestalterische Gewissen des Kantons sei.» Die erwähnte Innenverdichtung sei noch kein Thema gewesen und man habe dem Denkmalpfleger zahlreiche Beratungsaufgaben übergeben.

Heute stehe man vor einer ganz anderen Situation. «Eigentlich müsste man sagen, die Denkmalpflege soll sich auf ihre Grundaufgaben konzentrieren», findet Kunz. Dazu gehöre etwa die Begleitung des Umbaus geschützter Objekte, die Finanzierung der Beiträge des Kantons an solche Projekte sicherzustellen oder Anfragen nach Unterschutzstellung zu bearbeiten und umzusetzen. Architektonische und ortbauliche Fragen könnten auch von einer anderen Stelle begutachtet werde. «Meines Erachtens müsste das nicht die Denkmalpflegekommission sein», sagt Gerold Kunz. Gleichzeitig habe er die Erfahrung gemacht, dass es die Planer schätzten, wenn eine Art Qualitätsprüfung eines Projekts stattfinde. Er erklärt:

«Das gibt eine gewisse Sicherheit, dass ihnen bei der Realisierung jemand den Rücken stärke.»

Das denkmalgeschützte Bauernhaus Brückensitz in Büren ist umgebaut worden. Bild: Holger Jacob Fotografie/PD

Gefragt nach Highlights seiner Amtszeit erwähnt Gerold Kunz etwa den Umbau denkmalgeschützter Bauernhäuser. In den späten 90er-Jahren habe der Nidwaldner Regierungsrat rund 70 ländliche Liegenschaften unter Denkmalschutz gestellt. «Ich durfte einige Umbauten begleiten», erzählt Kunz.

Man habe immer gute Lösungen gefunden, um die Gebäude nach denkmalpflegerischen Grundsätzen zu restaurieren und im Inneren sehr viel Erneuerung zuzulassen. Als ein Beispiel erwähnt Kunz die landwirtschaftliche Liegenschaft Brückensitz in Büren. Bauernhäuser waren auch das Thema eines Bandes der Reihe «Nidwaldner Baukultur», welche die Denkmalpflege seit 2017 jährlich veröffentlicht. Die jüngste Publikation beschäftigt sich mit der Renovation des Stanser Kapuzinerklosters. Aus Kunz’ Sicht ebenfalls ein gelungenes Projekt.

2017 habe er eine Weiterbildung über denkmalpflegerische Aspekte für Baufachleute angeboten. «Das ist sehr auf Anklang gestossen und ich konnte offenbar etwas von meiner Leidenschaft weitergeben.» Danach hätten sich verschiedene Berufsleute für eine Denkmalpflege-Weiterbildung angemeldet. Wenn Planer und Handwerker auch Feuer fingen für das Anliegen, habe man schon gewonnen: «Sie sind es, die die Kunden beraten und dann auch über die Fertigkeiten verfügen, etwas Qualitätsvolles zu gestalten.»

Verdichtung macht Druck auf die Siedlungen

Eines seiner Sorgenkinder seien die Bauinventare, sagt Gerold Kunz. «Diese gibt es mittlerweile für sämtliche Nidwaldner Gemeinden.» In diesen Inventaren seien Objekte aufgeführt, die unter «Denkmalschutzverdacht» stünden. Wolle man etwas bauen oder umbauen brauche es eine Auseinandersetzung mit diesen Gebäuden. «Diese findet oft nicht statt.» Die Gemeinden seien befugt, selbst über solche Projekte zu entscheiden. Vielfach basierten solche Entscheide nicht auf denkmalpflegerischen Grundlagen. «Das hat sich in letzter Zeit gehäuft», so Kunz. Das habe mit dem enormen Druck auf die Siedlungen mit der inneren Verdichtung zu tun, hält er fest. «Doch werden so die gewachsenen Strukturen geopfert», bedauert Gerold Kunz.

Der abtretende Denkmalpfleger hat ein ETH-Studium in Architektur absolviert. Darin enthalten war auch eine Zusatzausbildung in der Denkmalpflege. «Zu Beginn meines Berufslebens habe ich verschiedentlich Bauuntersuchungen gemacht und Gutachten erstellt», sagt er zu seinem Werdegang. Später war er beim Schweizerischen Heimatschutz aktiv und ist mit diesem Rüstzeug zur Nidwaldner Denkmalpflege gekommen. Mit Blick auf den Heimatschutz erkläre sich auch eines seiner Credos: «Man muss einen Ort entwickeln können, aber auch das Historische pflegen.»