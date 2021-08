Strompreis in Nidwalden bleibt stabil

Nidwalden Der Strompreis bleibt stabil Das Elektrizitätswerk Nidwalden senkt die Preise für die Energielieferung, jene der Netznutzung werden aber angehoben. Matthias Piazza 30.08.2021, 17.50 Uhr

Ein Teil des EWN-Stroms wird mit dem Bannalpstausee produziert. Bild: PD

Jeweils bis Ende August müssen die neuen Stromtarife kommuniziert werden. Trotz steigender Preise am Strommarkt kann das Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) die Energiepreise leicht senken. «Der Strombedarf des EWN wird zu einem grossen Teil mit den eigenen Wasserkraftwerken gedeckt, die Gestehungskosten dieser Kraftwerke sind sehr günstig», wird EWN-Direktor Remo Infanger in einer Medienmitteilung zitiert. «Ergänzt wird der fehlende Strombedarf für 2022 durch den am Markt beschafften Strom. Diesen haben wir über die vergangenen drei Jahre schrittweise zu wesentlich besseren Preisen als heute eingekauft. Davon können unsere Kunden jetzt profitieren.»