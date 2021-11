Diakonie Stans will sozial Schwächeren besser helfen

Nidwalden Diakonie will sozial Schwächeren besser helfen Der Fachbereich Diakonie ist stärker gefragt, dies zeigte sich während der Pandemie. Unter anderem will der Fachbereich auch die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen unterstützen. Richard Greuter 18.11.2021, 09.49 Uhr

An seiner Budgetversammlung beschloss der Grosse Kirchenrat im Pestalozzisaal in Stans, beim Fachbereich Diakonie das Stellenprozent auf 100 zu erhöhen. Seit 2017 läuft der Fachbereich Diakonie, und bereits in den ersten zwei Jahren stellte der Kleine Kirchenrat fest, dass 50 Stellenprozente nicht ausreichen für die im Pflichtenheft aufgeführten Tätigkeiten. Anfänglich rechneten die Verantwortlichen mit 120 Stunden pro Jahr für eine professionelle Sozialberatung.

Im vergangenen Jahr waren insgesamt 300 Stunden notwendig. Um die angelaufenen Überstunden abzubauen, wurde das Pensum schon im vergangenen Jahr mit 60 Prozent ins Budget integriert. Doch das genügte noch nicht. Da eine Erhöhung der Diakonie bei den Kirch- und Kapellgemeinden nicht realistisch ist, entschied man sich, diesen Fachbereich auf 100 Prozent zu erhöhen.

Diakonie als gelebte Solidarität

In einem kurzen Statement informierte Seelsorger Marino Bosoppi-Langenauer die Kirchenräte über die Aufgaben der Diakonie: «Die Diakonie war jahrhundertelang eine Aufgabe der Ordensleute.» Aus seiner Sicht habe die Kirche in den vergangenen Jahren viel aus den Händen gegeben. Die diakonische Aufgabe in Nidwalden ist, dort zu wirken, wo das staatliche Hilfsnetz Menschen nicht auffangen kann. «100 Prozent Lohn oder 80 Prozent wie im letzten Jahr ist ein Unterschied», so Bosoppi.

Er erinnerte an «Working-Poor-Menschen», die knapp über dem Existenzminimum leben müssen und bei denen schon eine Zahnarztrechnung das Budget sprengt. «Und», so Bosoppi zum Schluss, «Diakonie muss auf Augenhöhe passieren, und zwar mit allen Menschen.» Für den Grossen Kirchenrat war dies deutlich genug. Einstimmig genehmigten die Stimmberechtigten die zusätzlichen 40 Stellenprozente ab dem 1. Januar 2022.

Der ehemalige Gemeindepräsident von Stans Gregor Schwander stellt das Projekt der Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor. Bild: Richard Greuter (Stansstad, 16. November 2021)

Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen

In einem weiteren Traktandum befasste sich der Grosse Kirchenrat mit einem Antrag für Menschen, denen die Diakonie schon längst hätte helfen müssen. Er genehmigte einen Unterstützungsbeitrag für das kantonale Projekt: Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 in Nidwalden. Gemeinsam mit den Gemeinden und den Landeskirchen will der Regierungsrat eine wissenschaftliche Untersuchung dieser Zwangsmassnahmen durchführen.

«Es ist wichtig, dass dieses Leid nicht totgeschwiegen wird», sagte Präsidentin Monika Rebhan Blättler, als sie den Antrag vorstellte. Gregor Schwander, früher Vorsteher des Stanser Sozialdienstes, später Gemeindepräsident, informierte die Versammlung über die Hintergründe. Dabei erwähnte er schier unglaubliche Beispiele und betonte, dass auch Leute ausgenützt und sexuell missbraucht wurden. «Es geht darum, dass wir hinschauen und sehen, warum das passiert ist», hielt Schwander fest.

Die Kapelle im Spital soll eine Dankes-Symbolik erhalten. Der Künstler Reto Odermatt (rechts) und der Spitalseelsorger Niklaus Schmid mit der neuen Dankessymbolik. Bild: Richard Greuter (Stansstad, 16. November 2021)

Das Spital Nidwalden bekommt eine Dankeswand

Auf Initiative des Spitalseelsorgers Niklaus Schmid wird in der Kapelle des Spitals Nidwalden eine Dankeswand installiert. Für die Ausführung ist der Künstler Reto Odermatt verantwortlich. Bei dieser Dankessymbolik aus Holz und Wandmalerei kommt auch Holz von der Marien-Linde aus Kehrsiten zur Verwendung. Patientinnen und Patienten haben die Möglichkeit, den Dank für ihre Genesung anzubringen.

Der Grosse Kirchenrat genehmigte den Budgetvoranschlag mit einem Aufwand von 2,5 Millionen und einem Ertrag von 3,5 Millionen Franken. Der vom finanzverantwortlichen Markus Luther vorgesehene Ertragsüberschuss von rund 1 Million Franken, der für den Finanzausgleich vorgesehen ist, fällt aufgrund der genehmigten Geschäfte um 90'000 Franken tiefer aus.