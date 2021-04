NIDWALDEN Die Arbeitsbedingungen in der Pflege sollen besser werden Zu niedrige Löhne, zu hoher Stress: In den Pflegeberufen mangelt es an Fachkräften. Landrat Joseph Niederberger verlangt vom Regierungsrat nun eine Lagebeurteilung und mögliche Massnahmen. Florian Pfister 23.04.2021, 16.00 Uhr

Es mangelt an Pflegefachkräften. Schon vor dem Ausbruch der Pandemie ist klar geworden, dass sie eine eminent wichtige Funktion zu erfüllen haben, sagt Landrat Joseph Niederberger (Die Mitte, Oberdorf). Er will deswegen von der Regierung wissen, wie akut der Mangel an Pflegeperson im Kanton Nidwalden ist und wie man darauf reagieren kann. Dafür hat er eine Interpellation eingereicht.