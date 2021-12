Nidwalden Die Ehrentanne für Norbert I. und Isabelle Kuster steht Beim Aufstellen der Frohsinntanne in Stans erwiesen Zunftmitglieder und Gäste dem neuen Frohsinnpaar die Ehre. Richard Greuter 19.12.2021, 11.06 Uhr

«Unsere wunderschöne Tanne steht gerade», stellte Norbert I. fest. Herrlich geschmückt steht die Frohsinntanne seit dem letzten Samstag vor der Gärtnerei Kuster in Stans. Innert kürzester Zeit setzte ein eingespieltes Team das 21 Meter lange Schmuckstück an die richtig Stelle. «Man merkt, dass Profis am Werk waren», lobte Reto Gabriel, der für den richtigen Ablauf verantwortlich war.