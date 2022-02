Stans ist aus dem Fasnachtsschlaf erwacht

Nidwalden Die Fasnacht in Stans ist wiederauferstanden Nach einer zweijährigen Zwangspause stand der Stanser Dorfplatz wieder ganz im Zeichen der Fasnacht. Der Umzug war allerdings etwas kleiner. Matthias Piazza 24.02.2022, 18.42 Uhr

Zwerge lassen sich sonst ganz selten blicken. Bild: Edi Ettlin (Stans, 24. Februar 2022) Das Frohsinnpaar 2022 geizt nicht mit Orangen. Bild: Edi Ettlin (Stans, 24. Februar 2022) Auch die ehemaligen Frohsinnpaare bringen treffsicher Orangen unters Publikum. Bild: Edi Ettlin (Stans, 24. Februar 2022) Die Chälti-Sägler Stans befassen sich mit den Verkehrsregeln. Bild: Edi Ettlin (Stans, 24. Februar 2022) Diesen Schweinen möchte man nicht ausserhalb der Fasnacht begegnen. Bild: Edi Ettlin (Stans, 24. Februar 2022) Die Schluchtä-Gruftis Ennetmoos geben sich aufmüpfig. Bild: Edi Ettlin (Stans, 24. Februar 2022) Die Birger Fäger Ennetbürgen sind in jeder Lage zum Spielen aufgelegt.Bild: Edi Ettlin (Stans, 24. Februar 2022) Bild: Edi Ettlin (Stans, 24. Februar 2022) Das Frohsinnpaar Norbert I. und Isabelle Kuster erfreuen sich auf dem Dorfplatz am Fasnachtsumzug. Bild: Edi Ettlin (Stans, 24. Februar 2022) Die Beggo-Schränzer Beckenried sind im Land der Pharaonen unterwegs. Bild: Edi Ettlin (Stans, 24. Februar 2022) Die Sunneguugger Ennetbürgen sind abgetaucht. Bild: Edi Ettlin (Stans, 24. Februar 2022)

«So toll, was die Fasnachtsgruppen so spontan alles auf die Beine gestellt haben», brachte es Eliane aus Beckenried auf den Punkt, die mit ihren Kindern den Stanser Umzug der Frohsinngesellschaft anschaute. In der Tat: Fast nichts deutete darauf hin, dass lange nicht klar war, ob es dieses Jahr endlich wieder eine Fasnacht gibt, nachdem sie im vergangenen Jahr ausgefallen war.

Nur bei der Zahl der Nummern hinterliess die kurze Vorbereitungszeit ihre Spuren. Mit 30 Nummern war der Umzug um rund einen Viertel kleiner als vor zwei Jahren. Das tat dem Anlass aber keinen Abbruch. Wie eh und je war die Umzugsstrecke durchs Dorfzentrum dicht gesäumt von kleinen und grossen Fasnachtsbegeisterten, die originelle Nummern bestaunen konnten, so etwa ein riesiges Boot. Für den passenden Sound sorgten die zahlreichen einheimischen und auswärtigen Guuggenmusigen, die nach dem Umzug den Dorfplatz noch bis am späten Abend in eine Festhütte verwandelten.