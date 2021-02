Nidwalden Grüne sagen dreimal Nein zu den Abstimmungen vom 7. März Die Kantonspartei hat es der nationalen Partei gleich getan und das Verhüllungsverbot, das E-ID-Gesetz sowie das Freihandelsabkommen mit Indonesien zur Ablehnung empfohlen. 02.02.2021, 15.11 Uhr

(sok) Nachdem bereits die Mutterpartei die drei nationalen Vorlagen, über die am 7. März abgestimmt wird, zur Ablehnung empfohlen hat, ziehen die Grünen Nidwalden nun mit. Die Abstimmungsparolen für den 7. März fassten die Delegierten per Onlineumfrage, so eine Medienmitteilung.