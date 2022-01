Nidwalden Die Mitte Emmetten schickt Daniel Krucker ins Landratsrennen Mit Daniel Krucker will die Lokalpartei ihren Landratssitz verteidigen. 10.01.2022, 21.13 Uhr

Der kandidierende Daniel Krucker. Bild: PD

Daniel Krucker ist in Emmetten aufgewachsen und hat an der ETH Zürich Architektur studiert. Seit 2010 ist er Geschäftsführer und Mitinhaber der KLR Architekten GmbH. Der 37-Jährige gehört seit 2014 dem Gemeinderat Emmetten an, seit 2016 ist er Vize-Gemeindepräsident. Er ist für das öffentliche Bauwesen und die Abwasserentsorgung zuständig.