Nidwaldner Kantonalbank präsentiert neue Strategie

Nidwalden Die Nidwaldner Kantonalbank lanciert ihre neue Strategie Die neue Strategie gilt für die Periode 2022 bis 2026. Sie setzt auf lokale Kundennähe, individuelle Finanzdienstleistungen und Ausbau der Digitalisierung, gekoppelt mit Sensibilisierung für die Nachhaltigkeit. 02.07.2022, 15.25 Uhr

Heinrich Leuthard, Vorsitzender der NKB-Geschäftsleitung, an der Partizipantenversammlung im April 2022. Bild: PD/Melinda Blättler (Stans, 8. April 2022)

Die Nidwaldner Kantonalbank (NKB) hat eine neue Strategie definiert, mit der sie in den kommenden Jahren in der sich in rasantem Wandel befindenden Finanzwelt bestehen will. «Mit der Lancierung unserer neuen Strategie wird nicht alles Bisherige nichtig, im Gegenteil: Wir wollen in den nächsten Jahren auf Bewährtem aufbauen und Neues anpacken», lässt sich Bankratspräsident Daniel Bieri in einer Mitteilung der Bank zitieren.

Die Mission der NKB laute, für alle Bedürfnisse und Wünsche die passenden Finanzlösungen anzubieten. «Unser Ziel muss es sein, dass die NKB und damit unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Finanzfragen in unserem Marktgebiet immer erste Wahl sind», erklärt Heinrich Leuthard, Vorsitzender der Geschäftsleitung der NKB. «Dies wollen wir erreichen, weil wir dank unseren kurzen Wegen schneller entscheiden können. Zudem sind wir mit sieben Geschäftsstellen lokal vor Ort und können mit unseren bestens ausgebildeten Mitarbeitenden persönlicher und individueller beraten.»

Eine zentrale Aufgabe der kommenden Strategieperiode, die ab 1. Juli gilt, liegt der Medienmitteilung darin, die Produkt- und Dienstleistungspalette zu überprüfen. Ein spezielles Augenmerk richtet die NKB auch auf die Nachhaltigkeit. So betrachtet die Bank bei Unternehmensentscheiden nebst ökonomischen wann immer möglich auch ökologische und soziale Aspekte. Und bei aller lokalen Verbundenheit und persönlichen Beratung soll die Digitalisierung bei der NKB sinnvoll ausgebaut werden.

Stark bei Praxisfinanzierungen

Die NKB hat in der Schweiz im Segment der Ärzte, Zahnärzte und Veterinäre einen hervorragenden Ruf und eine führende Position, heisst es in der Mitteilung weiter. «Seit über 30 Jahren berät unser Team ‹Ärzte, Zahnärzte und Veterinäre› diese Kundengruppe mit einer ausgesprochen hohen Kompetenz und Erfahrung. Dies wird sehr geschätzt, denn eine Praxisfinanzierung ist ein sehr komplexes und langfristiges Bankgeschäft», erläutert Heinrich Leuthard. Und hier will die NKB einen Schritt weitergehen: «Wir wollen unsere Kundinnen und Kunden nicht nur bei einer Finanzierung begleiten, sondern sie mit einem umfassenden Leistungsangebot im Rahmen eines Ökosystems ganzheitlich unterstützen».

Anpassung der Organisation notwendig

Um für die Umsetzung all dieser Massnahmen und Projekte gerüstet zu sein, kommt es zu Veränderungen in der Organisation und zum Teil auch bei den Stellenanforderungen. «Gerade im Bereich der Digitalisierung oder beim Aufbau des Ökosystems suchen wir neue Fachkräfte und haben aktuell zwei Stellen ausgeschrieben», erklärt Heinrich Leuthard. Gleichzeitig betont er, dass «wir alle Mitarbeitenden, die mit uns den neuen Weg gehen wollen, selbstverständlich weiterhin beschäftigen werden. Schliesslich sind sie das wichtigste Gut unserer Bank und der Schlüssel zum Erfolg.» (pd/unp)