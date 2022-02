Gesamterneuerungswahlen Nidwalden Parteien setzen im Wahlkampf auch vermehrt auf Social Media Die Coronapandemie lässt nicht alle Veranstaltungen im Vorfeld der Gesamterneuerungswahlen vom 13. März zu. Die Parteien sind draussen unterwegs – und online. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Wahlkampf für die Gesamterneuerungswahlen in Nidwalden in fünf Wochen nimmt immer mehr Fahrt auf. Wie gehen die Parteien bei ihren Wahlveranstaltungen mit den Herausforderungen durch die Pandemie um? Eine Umfrage.

Während Die Mitte Nidwalden ihre Delegiertenversammlung im Januar durchgeführt hat, hat sie die einen Tag später geplante öffentliche Veranstaltung mit TV-Wettermann Thomas Bucheli zum Thema «Wetter, Unwetter oder Klimawandel» auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. «Wir möchten es allen, die sich für das Thema interessieren, ermöglichen, an dem Anlass teilzunehmen», sagt Kantonalpräsident Mario Röthlisberger. Nun werde Die Mitte ihren Anlass am 10. Februar zum Thema «Biken, weiden, wandern» in Beckenried durchführen.

«Vieles wird sich ins Internet verlagern», so Röthlisberger. Die Partei sowie die Kandidatinnen und Kandidaten seien auch auf Social Media aktiv. Doch natürlich setze man auch auf Bewährtes wie Postkarten oder Flyer. Nicht zuletzt sei man auch in allen Gemeinden mit dem Wahlmobil «s’Mittili» vor allem draussen unterwegs.

«S'Mittili», das Wahlmobil der Mitte Nidwalden an einem Anlass in Ennetbürgen. Bild: PD

SVP ging zweigleisig an den Wahlkampf heran

«Die Pandemie kennen wir nicht erst seit gestern», sagt Roland Blättler, Präsident der Nidwaldner SVP. Daher sei die Partei zweigleisig ans Thema Wahlkampf herangegangen, seit sie vor mehr als einem Jahr mit den Vorbereitungen für die Wahlen begonnen habe. Man führe Anlässe drinnen aber – trotz der Kälte – auch draussen durch, toure mit dem Wahlmobil durch den ganzen Kanton.

«Bei unseren grösseren Anlässen wie etwa dem Besuch von Bundesrat Ueli Maurer in Buochs merkten wir, wie sehr die Leute das persönliche Zusammenkommen vermisst hatten.»

Das Wahlmobil der SVP vor der Buochser Breitlihalle. Bild: Urs Hanhart

(28. Januar 2022)

Auf grössere physische Zusammenkünfte in Innenräumen verzichten die Grünen Nidwalden. Es sei schade, dass ein eigentlicher Wahlauftakt mit allen Kandidaten gefehlt habe, meint Parteipräsident Alexander Huser «Wir besuchen mit unserem Klimamobil jede Gemeinde. Das findet alles draussen statt», sagt Huser.

Die Grünen Nidwalden touren mit ihrem Klimamobil durch die Gemeinden. Bild: PD

Die Partei verbindet den Wahlkampf für den Landrat mit dem Sammeln für ihre Klimainitiative.

«Wir setzen zudem auf einen Ausbau bei den sozialen Medien und möchten dort mehr Inhalte generieren.»

Und man spreche Wählerinnen und Wähler direkt mit Flyern an.

Grundsätzlich sei er der Meinung, die Demokratie müsste über der Pandemie stehen, sagt FDP-Kantonalpräsident Raphael Bodenmüller. Was aber nicht bedeute, den Vorgaben von Bund und Kanton nicht zu folgen. Diese habe man bei der grossen Nominationsversammlung für den Regierungsrat selbstverständlich befolgt. Die Ortsparteien würden kleinere Veranstaltungen durchführen und die Kandidatinnen und Kandidaten an verschiedenen Orten auftreten.

«Auf ‹Tür-zu-Tür-Kampagnen› haben wir hingegen bislang verzichtet.»

hält Bodenmüller fest. Neben der gängigen Wahlwerbung über Inserate und Flyer setze man auch auf Social Media und wolle so die jüngeren Wählerschichten ansprechen.

Besuch von der Schweizer SP-Parteileitung

Die SP Nidwalden führt einige Veranstaltungen mit den Kandidatinnen und Kandidaten durch.

«Wir suchen vor allem draussen den persönlichen Kontakt mit den Wählerinnen und Wählern»

, sagt Daniel Niederberger, der bei der SP für die Kommunikation zuständig ist. Am 18. Februar werde der Co-Präsident der SP Schweiz, Cedric Wermuth, zu Gast sein. Die Vorschriften wegen der Pandemie schränkten nicht so gross ein, befindet er.

«Die Coronapandemie macht es nicht ganz einfach», sagt Denise Weger, Co-Präsidentin der Grünliberalen Nidwalden. «Wir müssen praktisch von Tag zu Tag schauen, weil wir nicht wissen, wie sich die Situation entwickelt», so Denise Weger. Die im vergangenen Herbst gegründete Kantonalpartei tritt zum ersten Mal zu den Wahlen an. Grössere Veranstaltungen würden sie wohl eher nicht machen. «Auch aus Respekt, nicht noch Treiber für die Pandemie zu werden», hält sie fest. Auf den sozialen Medien würden die Grünliberalen sehr präsent sein.

«Wir sind uns ohnehin gewöhnt, uns im virtuellen Raum zu bewegen.»

Als «Einzelkämpfer» ist der Beckenrieder Pierre Nemitz unterwegs, der mit seiner Liste «Unabhängiges Politisieren» seinen Sitz verteidigen möchte. An verschiedenen Daten informiert er über die bisherige politische Tätigkeit und Zielsetzungen vor seinem Ofähuis. Ein Podium wie vor vier Jahren könne er coronabedingt heuer nicht machen. Zudem verteilt er ein Anzünd-Set. «So hat es jeder in der Hand, das Feuer weiter brennen zu lassen», meint er schmunzelnd.

«Wir setzen vor allem auf unseren Wahlflyer», sagt Urs Lang von Aufrecht Nidwalden. «Da dieser aufgrund eines Druckproblems wohl nicht in allen offiziellen Wahlcouverts landen wird, überlegen wir uns noch einen separaten Versand.» Für den 21. Februar plant Aufrecht Nidwalden einen Publikumsanlass in Hergiswil. Je nach den dann geltenden Regeln werde die Veranstaltung draussen oder in einem Restaurant stattfinden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen