Nidwalden Die Regierung hat das Risiko eines grossflächigen Stromausfalls erkannt Dies geht aus der Antwort auf eine Interpellation zur Stromversorgungssicherheit in Nidwalden hervor, die im Landrat präsentiert wurde. Philipp Unterschütz 31.03.2021, 11.08 Uhr

Nidwalden könne seine Stromversorgung nicht allein sicherstellen. Hier sind nationale Lösungen gefragt. Die Nidwaldner Regierung will im Rahmen ihrer Möglichkeiten aber zur Lösung des Problems beitragen und darum nun ein Schutz- und Nutzungskonzept für erneuerbare Energien erarbeiten. So lautete die Antwort der Regierung im Landrat auf eine Interpellation des Beckenrieder SVP-Landrats Urs Amstad und zwölf Mitunterzeichnern zur Stromversorgungssicherheit in Nidwalden.