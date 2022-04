Nidwaldner Mundartdichterin Ida Knobel-Gabriel ist verstorben

Nidwalden Die Sprache war für sie Musik: Mundartdichterin Ida Knobel-Gabriel ist verstorben Ida Knobel-Gabriel hat wie keine andere Person der jüngeren Geschichte die Nidwaldner Mundart geprägt. Nun ist die Wolfenschiesser Mundartdichterin im Alter von 77 Jahren verstorben. Beat Christen 05.04.2022, 18.16 Uhr

Die Szenerie wiederholte sich Jahr für Jahr an der Wolfenschiesser Älplerchilbi. Nach dem Festgottesdienst steckte Ida Knobel-Gabriel dem Journalisten heimlich den «Chässpruch» zu. Denn dieser war bis zur abendlichen Aufführung jeweils streng geheim. Und doch sollte mindestens einer der «Spriich» am Montag im Blatt sein. Diese «Spriich» waren 1992 mit ein Grund, dass Knobel-Gabriel mit dem Förderpreis der Schindler-Kulturstiftung ausgezeichnet wurde. «Ihr lebendiges und volksnahes sprachliches Schaffen leistet einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung von Mundart und Brauchtum Nidwaldens», lautete damals die Begründung. Diese Aussage machte die Geehrte fast ein wenig verlegen. «Ich schreibe, um den Menschen eine Freude zu bereiten», sagte sie damals.

Ida Knobel in ihrem Zuhause in Wolfenschiessen. Archivbild: Nidwaldner Zeitung (8. November 2016)

Ida Knobel-Gabriel schrieb Gedichte im Nidwaldner Dialekt aus Freude und wurde dabei von ihrem Mann Josef Knobel in ihrem Tun unterstützt. Wenig Einfluss hatte er allerdings darauf, dass Ida Knobel-Gabriel fast nie Nein sagen konnte. Nicht selten glänzten Politiker oder Personen aus dem Wirtschaftsleben bei einem festlichen Anlass mit einem von ihr passend zum Fest verfassten Gedicht. Zu einem Hörgenuss wurden die Gedichte jedoch dann, wenn sie von Ida Knobel-Gabriel selber vorgetragen wurden. Der leichte, natürliche Fluss der Sprache, in die sich die Reime wie selbstverständlich einfügten und wo das Versmass den ungezwungenen Sprachrhythmus der Alltagssprache widerspiegelte, faszinierte die Zuhörer.

Vielseitig engagiert

Kein Wunder, wurde auch das Regionaljournal des Schweizer Radios auf die sprachgewandte Vollblut-Nidwaldnerin aufmerksam. Ihre Kolumnen steigerten ihren Bekanntheitsgrad. Und trotzdem wehrte sie sich immer wieder dagegen, ihre «Spriich» in Buchform herauszugeben. Bis zu ihrem 60. Geburtstag: Der damals erschienene Gedichtband «Hiesig – Gedicht i dr Nidwaldner Spraach» inklusive CD war innerhalb von drei Monaten ausverkauft. Die Druckmaschine musste für eine Zweitauflage in Betrieb gesetzt werden. 2016 erschienen die zuvor während zehn Jahren am Radio vorgetragenen Verse ebenfalls in Buchform. Dem Buch «So näbebey ggsäid» war wiederum eine CD mit den Radiobeiträgen beigelegt. Die Sprache, in diesem Fall der Nidwaldner Dialekt, war für sie Musik.

Ida Knobel-Gabriel war zeitlebens eine vielseitig engagierte Person. Verheiratet mit dem Wolfenschiesser Dorflehrer Josef Knobel war sie auch Mutter von drei Töchtern, Präsidentin der Frauen- und Müttergemeinschaft Wolfenschiessen und Präsidentin des Kirchenrates ihrer Heimatgemeinde. Die damalige CVP schätzte ihre Mitarbeit als langjähriges Vorstandsmitglied in der Orts-, Kantons- und Landespolitik und sie war Mitglied des Nidwaldner Obergerichts.

Offenes Ohr für die Liberalen

Die Verstorbene war zwar eine konservative Parteigängerin, hatte aber immer auch ein offenes Ohr für die Liberalen. Nicht selten wurde die Wolfenschiesserin von Mitgliedern eben dieser Partei für einen ihrer Anlässe engagiert. So auch, als der damalige Bundesrat Hans-Rudolf Merz im Februar 2010 zu Besuch am Parteitag der FDP Nidwalden war und Ida Knobel-Gabriel diesen Anlass mit ihren «Spriich» verschönerte. «Ich bin sicher: Aus dem Dichtermund von Ida Knobel würde sogar eine graue OECD-Liste lieblich klingen», liess sich der Bundesmagistrat in dieser Zeitung zitieren.

Unvergessen bleibt das Festspiel «Rings ume Ring» für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 1989 in Stans, aber auch das Festspiel zum 150-Jahr-Jubiläum des Klosters Maria-Rickenbach im Jahr 2007, welche ihre Handschrift trugen. Berührungsängste hatte Ida Knobel-Gabriel keine und wirkte schon mal über die Kantonsgrenze hinaus, zum Beispiel als musikalische Leiterin vom «Tschiferli-Cheerli».

Den eigenen Spiegel vorhalten

Ida Knobel-Gabriel war in den Nidwaldner Dialekt verliebt. Gepaart mit ihrer grossen Beobachtungsgabe erlaubte es ihr die Sprache, das Beobachtete treffend zu beschreiben und dem Zuhörer auch ab und zu mal den eigenen Spiegel vorzuhalten. «Dabei erstaunte sie immer wieder mit der Fähigkeit, uns humorvoll und eindringlich auf Widersprüche im eigenen Verhalten hinzuweisen und uns über unsere eigenen Macken zum Schmunzeln zu bringen. Ein weiteres Geheimnis ihres Erfolges ist die unerwartete Wende, mit der sie am Ende eines Gedichtes ein Geheimnis lüften oder eine neue Dimension eröffnen konnte», bringt es der Engelberger Benediktinerpater Thomas Blätter auf den Punkt. Er muss es schliesslich wissen, hat er doch ihre beiden Bücher redigiert.

Mit Ida Knobel-Gabriel ist in der Nacht vom Sonntag auf den Montag kurz nach Mitternacht eine gewichtige Stimme der Nidwaldner Mundart verstummt. Sie hinterlässt ein reiches Erbe, das es nun zu pflegen und zu hegen gilt.