Nidwalden Die Stanser Älperchilbi meldet sich farbenfroh zurück Das traditionelle Erntedankfest lockte bei goldenem Herbstwetter Tausende Schaulustige an. Edi Ettlin Jetzt kommentieren 17.10.2022, 00.30 Uhr

Nach drei Jahren war es am Sonntag wieder so weit: Die Baustellen in der Nägeligasse waren geräumt, die Stumpen wurden angezündet, die Traktoren gestartet und das «Säntä Vee» der Familie Amstutz eröffnete den Älperchilbiumzug unter dem Motto «Bruichtum bliibt». Die weiteren Sujets thematisierten das Alpleben, zeigten landwirtschaftliche Produkte, bäuerliches Handwerk und diverse Sportarten. Bezüge zu einzelnen Älperbeamten und zu Ereignissen des vergangenen Jahres lockerten den 27 Nummern umfassenden Umzug auf.

Die Örgeligruppe «Rund ums Stanserhorn» fährt auf einem Aebi mit. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Für die Älpersprüche haben die Älper von 2019 den Vatikan auf den Dorfplatz geholt, wo Nidwalden im Frühjahr Ehrengast am Sacco di Roma war. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Die Guggä Schärbähufä macht sich auf in die Berge. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Die Freunde alten Handwerks führen eine mobile Mühle vor. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Wo Mehl gemahlen wird, kann auch Brot gebacken werden. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Die Schützengesellschaft Ennetmoos präsentiert ihr «gfürchiges» Wappentier. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Die Heinzelmännchen vom Stanserwald werben für die Energiegewinnung aus einheimischem Holz. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Die Heinzelmännchen vom Stanserwald werben für die Energiegewinnung aus einheimischem Holz. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Auch die Älper 2002 jubilieren und verteilen Äpfel. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Diese Freiberger Pferde sind aus dem Tessin an die Älperchilbi gekommen. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Aus der Fahnenschwinger-Vereinigung Nidwalden sind gleich zwei Mitglieder bei den Älpern. Grund genug für eine Umzgsnummer. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Das Älperbier 2022 stammt aus gutem Hause. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Die Älper von 2001 mussten ein Jahr länger auf ihr Jubiläum warten. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Der Gemüsewagen vom Hof Sagensitz setzt bunte Farbtupfer. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Der Schwingernachwuchs zeigt, was er drauf hat. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Wo Tiere sind, gibt es Mist, der flugs von einer Schulklasse weggeräumt wird. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Die Alpakas vom Ursprung und vom Waltersberg sind immer wieder ein Hingucker. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Die Älper 2012 feiern ihr zehnjähriges Jubiläum und beweisen mit ihrem Motto «De Pfuis isch uis» eine prophetische Gabe. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Max Achermann kommentiert auf kurzweilige Art den Umzug. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Dürsten und hungern müssen die Älpergesellschaft und ihre Gäste nie. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Auch die Jungmannschaft legt sich kräftig ins Zeug. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Zur Eröffnung des Umzugs führt «Frutt-Noldi» Amstutz sein Vieh über den Dorfplatz. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Die Butzi und das Velo – eine Hassliebe. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Die Rolle der Butzi wandelt sich stetig. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Die Älpergesellschaft zieht weiter ins Hotel Engel zum Mittagessen. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Pfarradministrator Melchior Betschart (Mitte) nimmt im Keller des Pfarrhauses den Käse der Sennenmeister entgegen. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Während die Älper für das Foto posieren, sorgt Beat Amstad im Hintergrund dafür, dass die Fahne schön weht. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Der 1. Pfleger Markus Gander freut sich inmitten der Älperschar auf die weiteren Höhepunkte des Festtages. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Während dem Apéro auf dem Dorfplatz zieht die Älpergesellschaft weiter zur Aufnahme des Älperfotos. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Während dem Apéro auf dem Dorfplatz zieht die Älpergesellschaft weiter zur Aufnahme des Älperfotos. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Grosse und kleine Trachtenleute bestaunen die Darbietungen auf dem Dorfplatz. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Die Fähnriche zeigen auf dem Dorfplatz, was sie in der Vorbereitungszeit auf die Älperchilbi gelernt haben. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Die Fähnriche zeigen auf dem Dorfplatz, was sie in der Vorbereitungszeit auf die Älperchilbi gelernt haben. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Die drei Fähnriche sind bereit, auf dem Dorfplatz ihre Kunst zu zeigen. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Voller Vorfreude ziehen die Älperpaare in die Kirche ein. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Dank Lautsprecheranlage mit Akku kann Gastpriester Josef Zwyssig die Festpredigt trotz Stromausfall halten. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Wegen Stromausfall findet der Festgottesdienst in einer halbdunklen Kirche statt. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Nach dem Mittagessen versammeln sich die Älper zur kurzen Erntedankfeier in der Kirche. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Nach der Messe zieht die Älpergesellschaft auf den Stanser Dorfplatz. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Nach der Messe zieht die Älpergesellschaft auf den Stanser Dorfplatz. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022) Nach der Messe zieht die Älpergesellschaft auf den Stanser Dorfplatz. Bild: Edi Ettlin (Stans, 16. Oktober 2022)

Obwohl die Älperchilbi als traditionelles Brauchtum unveränderlich scheint, schaffte es auch das aktuelle OK wieder, neue Akzente zu setzen. Dieses Jahr gab es zum ersten Mal ein Älperbier, welches beim sonnigen Herbstwetter regen Zuspruch fand.

Zufrieden mit dem Alpsommer 2022

Vor über einem Jahr waren die 49 Älperbeamten aus dem Stanser Älperkreis – bestehend aus Stans, Stansstad, Ennetmoos und Oberdorf – wegen der Pandemiesituation gleich für zwei Jahre gewählt worden. Auch wenn der grösste Teil der Vorbereitungsarbeit für die Chilbi erst in den letzten Wochen geleistet werden konnte, kann der 1. Hauptmann und OK-Chef Serge Odermatt der verlängerten Amtszeit viel Positives abgewinnen. «In dem Jahr hatten wir untereinander viele Kontakte und das hat uns stärker zusammengeschweisst», sagt er rückblickend.

Zufrieden blickt auch der 2. Sennenmeister Matthias Waser auf die vergangenen Monate zurück. Denn während die meisten Älperbeamten alle möglichen Berufe ausüben, hat der gelernte Schreiner den Sommer tatsächlich auf der Alp Niederbauen in Emmetten verbracht. Seit 2015 zieht Waser «z' Alp» und der Alpsommer 2022 bleibt ihm positiv in Erinnerung. «Der Frühling war extrem früh, warm und trocken», erzählt er. «Dafür hat es dann am Morgen des Alpabzugs Mitte September geschneit.» Dank haushälterischem Umgang mit dem Wasser sei auch die Trockenheit gut gemeistert worden. Seine Schlussbilanz passt auf jeden Fall gut zum herbstlichen Dankfest: «Dem Vieh ging es gut und wir konnten es gesund zurückgeben.»

Stromausfall erfordert Improvisationstalent

Während die Situationen um die Pandemie und die Trockenheit vorerst aufatmen lassen, schien bereits das nächste Schreckgespenst auf die Älperchilbi zu lauern: Kurz vor dem Festgottesdienst am Sonntagmorgen fiel im Dorfzentrum der Strom aus. Und so gab es kein Glockengeläut, als die Älpergesellschaft in die halbdunkle Kirche einzog. Dank einer eilends herbeigeschafften Lautsprecheranlage mit Akku konnte der Buochser Pfarrer Josef Zwyssig dann seine Festpredigt trotzdem halten. Und das Jodlercheerli Brisäblick brauchte für seine festlichen Lieder ohnehin keinen Strom.

Für Markus Gander, der als 1. Pfleger so etwas wie der Vater der Älpergesellschaft ist, war die Stromversorgung sowieso nicht das Wichtigste. «Am meisten gefreut hat mich die Energie, die wir heute Morgen bei der Besammlung im Hotel Engel gespürt haben», sagte er nach der Messe, die dann schliesslich doch noch mit elektrischem Licht und Orgelspiel zu Ende gegangen war.

Älperspruch nimmt vergangene Ereignisse aufs Korn

So konnte die Älpergesellschaft den Umzug durch ein warmes Mittagessen gestärkt geniessen. Und wie immer ging der Umzug schliesslich nahtlos über in die Präsentation des Älperspruchs. Dieser war heuer zum ersten Mal von Noldi Odermatt verfasst worden. In der Älpergesellschaft, im Kanton und in der weiten Welt fand er reichlich Stoff für Sticheleien. Zum Beispiel bei der Sanierung der Kehrsitenstrasse: «Fir d Sicherheit tiends äs heechs Gländer montierä / Tiend aber derbiä nid allzu vil studierä / Wenn d einä gseesch oni Rickspiegel umäfaarä / De isch är vo Cherseytä diä ney Strass firägfaarä.»

Auch in Obwalden funktionierte nicht immer alles: «Am 1. Aiguscht hends äs grossäs Fäscht umä See / Und äs Feyrwärch derzuä, so eis hesch nu nienä gsee / Uf zwee Nayä wend si das Feyrwärch uifälaa / Doch das tued zimlich dernäbäd durägaa / Die zwee Nayä brinnid mee wie d Ragetä dernaa / D' Schifffiärär rettid sich, miend go schwimmä gaa.»

Mit Festwirtschaft und musikalischer Unterhaltung klang die Stanser Älperchilbi schliesslich aus und hatte bereits Lust gemacht auf die nächste – hoffentlich in einem Jahr.

Hinweis: Am Montagmorgen um 9 Uhr gibt es nochmals einen Gottesdienst in der Pfarrkirche Stans. Und um 20 Uhr findet der Älpertanz im Hotel Engel Stans mit dem Ländlertrio Wilti-Gruess statt.

