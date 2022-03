Stans Für Theatergesellschaften gestaltet sich die Suche nach Laienschauspielern schwierig Nicht alle Theatergesellschaften finden genügend Darsteller für die kommenden Aufführungen. Das Theaterwärch Stans hat besonders Mühe. Florian Pfister Jetzt kommentieren 08.03.2022, 05.00 Uhr

Die Suche nach Schauspielerinnen und Schauspielern im Laientheater ist derzeit nicht einfach. Jedenfalls sucht das Theaterwärch Stans momentan noch nach Personen, die in verschiedene Rollen schlüpfen. «Wir brauchen noch mindestens fünf Personen», sagt Präsidentin Franziska Filliger. Zugesagt haben bis anhin vier. Und die Zeit läuft langsam davon, denn im April sollen bereits die Proben beginnen. «Wir müssen Gas geben», sagt Franziska Filliger. «Vieles ist stillgestanden.»

Normalerweise plant der Vorstand eine Produktion ein bis eineinhalb Jahre vor den Aufführungen. Diesmal begann er erst im Januar, die Planung wieder aufzunehmen, als der Bundesrat die Massnahmenlockerungen in Aussicht stellte.

Das letzte Mal konnte das Theaterwärch 2019 mit dem Stück «Amadeus» auftreten. Bild: Irene Infanger (11. Mai 2019)

Franziska Filliger denkt, der Grund für die fehlenden Schauspielerinnen und Schauspieler liege in der Pandemie. «Viele Menschen möchten sich nicht mehr so fix und langfristig verpflichten. In den vergangenen zwei Jahren wurde sehr viel kurzfristig. Wir haben das Gefühl, die Leute haben sich daran gewöhnt.» Bis zu den Aufführungen im August und September müssen sich die Spielenden ein knappes halbes Jahr Zeit nehmen. Zudem sei auch möglich, dass die Leute Respekt davor haben, dass der Bundesrat irgendwann wieder Massnahmen erheben könnte, und daher vorsichtig sind, langfristig zu planen.

Mehr Frauen als Männer wollen schauspielern

Für Franziska Filliger auffällig: Sie stellt einen klaren Unterschied bei den Geschlechtern fest. Frauen zu finden, sei eindeutig einfacher als Männer. «Das ist mega schade», sagt sie. Woran das liegt, kann sich die Präsidentin nicht erklären.

«Das Theater ist geschlechtsneutral. Vielleicht wollen sich die Frauen mehr präsentieren und die Männer sind etwas zurückhaltender.»

Auch vor der Pandemie war es laut Franziska Filliger nicht einfach, Schauspielerinnen und Schauspieler zu finden. Mit Aufrufen auf Social Media oder über Beziehungen habe man aber relativ mühelos passendes Personal gefunden. Anders in diesem Jahr: Werbung auf Social Media oder im Podcast des Theaters blieb erfolglos.

Hinter der Bühne, also beispielsweise beim Schminken, Lichtbedienen oder Kochen, gebe es keinen Mangel. In diesen Bereichen könne man eben kurzfristig sein, meint Filliger. «Spontane Einsätze sind möglich. Man muss nicht so intensiv dabei sein wie jemand, der oder die spielt. Wer kochen will, kann das theoretisch auch nur einmal machen.» Natürlich sei das Theaterwärch auch hier offen für Neue.

Was aber, wenn sich bis Anfang April keine oder zu wenige Schauspielerinnen und Schauspieler finden? «Wir lassen uns schon etwas einfallen», gibt sich Franziska Filliger kämpferisch. «Wir sind genug hartnäckig und mussten lange genug warten, um wieder etwas aufführen zu können. Irgendeine Lösung werden wir schon finden.» Notfalls müssten beispielsweise Frauen in männliche Rollen schlüpfen, was aber eine andere Wirkung hätte. Filliger sagt:

«Für das Gesamtkunstwerk hoffen wir, dass wir doch noch Leute finden.»

Wer Interesse hat, kann sich also beim Theaterwärch melden.

In Buochs ist die Suche weiterhin machbar

Für die Theatergesellschaft Buochs steht die nächste Aufführung erst im Januar 2023 an. Das Stück «Monsieur Claude und seine Töchter» musste bereits zum zweiten Mal verschoben werden. Die Besetzung bleibt in grössten Teilen die gleiche. «Wir gehen von etwa drei Positionen aus, die wegen Beruf oder Studium ausgetauscht werden müssen», sagt Präsident Daniel Danner. Das sei jedoch normal.

Schauspielerinnen und Schauspieler zu finden, sei generell nicht sehr einfach. «Es braucht schon Mut, sich auf einer Bühne zu exponieren», sagt Danner weiter. Er bezeichnet die Suche als anspruchsvoll, aber machbar. Auch hinter der Bühne sei die Theatergesellschaft Buochs gut bestückt. «Wir haben seit Jahren ein super funktionierendes Team.»

