Nidwalden Die SVP hat ihren Fraktionspräsidenten verabschiedet Die Mitglieder der Kantonalpartei haben sich kürzlich zur Generalversammlung getroffen. Dabei haben sie ihren Vorstand bestätigt – und verfolgten ein Referat zur Energiestrategie 2050. 06.07.2022, 15.16 Uhr

Von links: Roland Blättler (SVP-Präsident), Markus Walker (Landratspräsident), Rebekka Zulian (Gemeindepräsidentin Dallenwil), Nationalrat Mike Egger und Bildungsdirektor Res Schmid. Bild: Peter Wyss/PD

In Dallenwil hat am Freitag, 1. Juli, Roland Blättler als Präsident der SVP Nidwalden mit den Parteimitgliedern «auf ein erfolgreiches Wahljahr zurückgeblickt», wie die Verantwortlichen in einer Medienmitteilung schreiben. So könne Blättler neben den Landrats- und Regierungsratswahlen auch bezüglich der Gemeinderatswahlen erfolgreiche Resultate vermelden.