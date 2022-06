Jürg Balsiger

Der 58-jährige Jürg Balsiger ist in Bern geboren und aufgewachsen. Seit 25 Jahren lebt er mit seiner Frau in Stans und ist Vater von zwei erwachsenen Töchtern. Nach seiner Lehre zum Betriebsdisponenten bei der SBB machte er in Deutschland den «Fachkaufmann für Marketing IHK.» Vor seinem Engagement bei der Stanserhorn-Bahn arbeitete er für Schweiz Tourismus und war Tourismusdirektor in Brienz. In seiner Freizeit wandert und reist Jürg Balsiger gerne mit seiner Frau. Er ist in verschiedenen Vereinen engagiert, unter anderem ist er Bürgermeister im kleinen Rat Stans.