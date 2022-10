Hergiswil: E-Biker verletzt sich bei Selbstunfall

Nidwalden E-Biker verletzt sich bei Selbstunfall In Hergiswil hat sich ein Verkehrsunfall ereignet. Die Polizei sucht Zeugen. 20.10.2022, 15.48 Uhr

Ein Radfahrer fuhr am Mittwochabend mit seinem Elektrovelo in Hergiswil auf der Seestrasse von Stansstad herkommend in Richtung Luzern. Kurz nach der Steinibachbrücke kam er laut einer Medienmitteilung der Nidwaldner Kantonspolizei aus noch ungeklärten Gründen zu Fall. Er zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu.