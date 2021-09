Walti Mathis: 25 Jahre prägte er die Theaterkids Nidwalden

Nidwalden Ein Piratenkapitän, der die Theaterkids durch jeden Sturm führt – nun zum letzten Mal Visionär, leidenschaftlich und mit Herzblut – so könnte man das Engagement von Walti Mathis beschreiben. 25 Jahre lang prägte der Gründer der Theaterkids Nidwalden zahlreiche theaterbegeisterte Kinder und Jugendliche auf die Bühne. Irene Infanger Jetzt kommentieren 20.09.2021, 13.14 Uhr

Der «Piratenkapitän» Walti Mathis (links) in Aktion: Hier mit der 3. ORS der Schule Stansstad, mit der er in einer Projektwoche das Stück «Rebel Girls» einstudierte. Bilder: Irene Infanger (Stansstad,

17. September 2021)

Nur noch wenige Tage sind es bis zur Premiere des diesjährigen Stücks der Nidwaldner Theaterkids. «Ich freue mich total darauf», sagt der langjährige Theaterleiter Walti Mathis. Trotzdem: Etwas Wehmut schwingt mit im Hinblick auf die Aufführungen von «Tims Tutu» und «Back in Time». Denn nach 25 Jahren gibt der Luzerner die Leitung des Nidwaldner Kinder- und Jugendtheaters ab. «Jetzt bin ich fokussiert, und mir ist wichtig, dass es für die Kinder gut kommt. Wie es mir an der letzten Aufführung gehen wird, weiss ich aber wirklich nicht», erklärt der Gründer der Theaterkids in Nidwalden kurz vor einem Auftritt mit der 3. ORS aus Stansstad, mit denen er in den vergangenen Tagen ein Stück einstudiert hat.

Mathis ist ein viel beschäftigter Mann und arbeitet hauptsächlich im Historischen Museum in Luzern, ist bei der Stadt Luzern angestellt als Leiter der Luzerner Theaterkids und hat nebenbei noch Mandate in Nidwalden und Weggis. Des Weiteren begleitet er Schulhausprojekte wie aktuell jenes in Stansstad. «Es ist schon etwas viel», sagt der bald 65-Jährige und ist deshalb sehr glücklich über die gefundene Nachfolgelösung für die Nidwaldner Theaterkids.

Theaterspielen löst einen Entwicklungsprozess aus

Seine Freude an der Arbeit mit Kindern hingegen sei ungebrochen. «Ich mache alles immer noch leidenschaftlich, mit grosser Intensität. Dadurch fehlt mir manchmal etwas die Distanz, ich bin recht impulsiv», betrachtet sich der langjährige Theaterpädagoge selbstkritisch. Er umschreibt sich am liebsten als Piratenkapitän. Er sei leidenschaftlich, laut, emotional und ruppig und versuche, das Schiff durch den Sturm zu führen. Er sagt:

«Ich habe die Tendenz, viel zu fordern. In all den Jahren haben mich aber die Kinder gelehrt, zu dosieren.»

So könne er sich heute eher zufriedengeben, auch wenn aus seiner Sicht vielleicht etwas mehr möglich gewesen wäre.

Walti Mathis, Gründer der Nidwaldner Theaterkids.

Sein Ziel sei es immer gewesen, den Fähigkeiten der Kinder entsprechend das Optimum herauszuholen und gleichzeitig ein ausgeglichenes Ensemble aufzustellen. «Ich arbeite liebend gerne mit Kindern, weil ich bei ihnen eine Entwicklung auslösen kann.» Eine Schule fürs Leben, nennt Mathis das Theaterspielen. Die Kinder würden lernen, zu sich selbst zu stehen, und das auf die Bühne zu bringen. Schaffen sie das, seien sie auch im Alltag viel selbstbewusster. «Es gehört zur Magie des Theaters, was an der Aufführung dann tatsächlich passiert. Und manchmal ist es wirklich eine wunderbare Überraschung, wie die Kinder über sich herauswachsen», sagt Mathis.

Immer eine klare Vision

In den 25 Jahren, in denen er als Leiter der Theaterkids Nidwalden tätig war, führte Walti Mathis gerne gesellschaftsrelevante Themen und Stücke auf. «Mir war immer wichtig, dass sich die Kinder in den Dienst einer Geschichte stellen und diese vermitteln. Ich habe immer eine klare Vision, wohin ich möchte. Dazwischen erhalten die Kinder jedoch Freiraum, ihre Kreativität und somit ihre Sicht der Dinge einzubringen.» Anhand solcher Improvisationen schreibe er die restlichen Rollen passend auf die Kinder und ihre Fähigkeiten.

Mit dem Stück «Tims Tutu» greift er die aktuelle Gender-Debatte auf. Überrascht hat ihn, dass die Buben keine Hemmungen zeigten, in eine Rolle zu schlüpfen, in der ein Junge Mädchenkleidung trägt. «Ich weiss nicht, ob ein solches Stück vor fünf Jahren auch schon so einfach umzusetzen gewesen wäre.» Insgesamt seien die heutigen Kinder aber genauso theaterbegeistert wie vor 25 Jahren – auch wenn sie heute selbstbewusster auftreten. In Nidwalden seien die Jugendlichen zwar etwas geerdeter und ruhiger im Vergleich zu den städtischen Kindern. «Die Freude am Theaterspielen ist aber ungebrochen, egal ob in Nidwalden oder Luzern.»

Walti Mathis mit Jugendlichen der 3. ORS aus Stansstad.

Viele Erinnerungen verbindet Walti Mathis mit den Nidwaldner Theaterkids: Schöne, wie der Auftritt an der Expo 2002 in Neuenburg, aber auch beklemmende, wie jene an den 11. September 2001, als ein Kind Verwandte in New York versuchte zu erreichen und sämtliche Theaterkids mitlitten. «Es war eine gute Zeit mit vielen schönen Erinnerungen. Und ich schaue mit Stolz zurück, was entstanden ist. Auch wenn ich mir nichts einbilde: Hätte ich es nicht gemacht, es wäre jemand anderes gekommen.» Umso mehr freut er sich über die gefundene Nachfolgelösung bei den Nidwaldner Theaterkids.

Dass er nach zweieinhalb Jahrzehnten gut loslassen kann, davon ist Mathis überzeugt. Aber gespannt ist er dennoch, wie sich «seine» Schützlinge unter den Fittichen von Sylvie Kühler und Alina Trieblnig weiterentwickeln werden. Er wird es deshalb nicht unterlassen, die Aufführungen nächstes Jahr als Gast zu besuchen.