Nidwalden Ein Spielzeug aus dem 3D-Drucker: Stanser erfindet die Kugelbahn neu Ein kreatives Spiel für Jung und Alt, das war die Idee von Raphael Bolzern für sein Kugelbahn-Design. Das Spielzeug produziert er zu Hause in Stans mit 3D-Druckern. Zéline Odermatt Jetzt kommentieren 07.12.2021, 05.00 Uhr

Die Kugelbahn Rolli-Coaster. Video: Raphael Bolzern

Der Schneemann oder die Schneefrau sind fertig gebaut. Die Kinder sind vom Garten zurück in der warmen Stube. Dort erwartet sie der Fernseher, vielleicht auch ein Handy oder iPad. Damit die kreative Schaffensphase länger anhält, hat der Stanser Raphael Bolzern ein altbekanntes Spielzeug neu erfunden. «Meine Idee war es, die Kinder vom Monitor wegzubringen und ihre Kreativität zu fördern.» Deshalb schuf er den Rolli-Coaster.

Die Idee kam ihm, als er mit seinem 3D-Drucker zu Hause eine Kugelbahn drucken wollte, um sie zu verschenken. «Das Modell dafür hatte ich online gefunden. Den 3D-Drucker hatte ich noch nicht lange, es war deshalb ein ausprobieren, was funktioniert und was nicht.»

Einzelne Schienen werden nach Lust und Laune zusammengebaut. Bild: Raphael Bolzern

Doch die Bahn war komplizierter als gedacht. Die Kugelbahn fiel auseinander, die Kugeln flogen aus den Kurven raus. «Ich fand Kugelbahnen schon immer faszinierend, deshalb liess mich das Projekt auch nicht mehr los. Ich fing an, selber ein Design zu kreieren. Mit dem 3D-Drucker ging das ganz praktisch, ich konnte es stetig verbessern. Dann dachte ich: ‹Wieso das Design nicht patentieren lassen?›»

Erfinder Raphael Bolzern. Bild: PD

Bis zur Kugelbahnversion Nummer 16, die jetzt auf den Markt kommt, war es dennoch ein langer Weg. Raphael Bolzern erzählt: «Ich habe Anfang 2018 begonnen, doch da ich nicht vom Fach bin, gab es viele Stolpersteine. Zunächst musste ich eine Firma finden, die das Spielzeug zertifizieren kann, dann kamen weitere Prüfungen dazu. Das Spielzeug wurde beispielsweise darauf getestet, dass keine Schwermetalle im Material vorkommen.» Jetzt produziert der gelernte IT-Fachmann die Kugelbahnen in seiner Freizeit bei sich zu Hause in Stans mit sieben 3D-Druckern. «Ich wollte eigentlich lieber Ingenieur werden, deshalb konnte ich mich voll und ganz in dieses Vorhaben reinknien.»

Was an seiner Kugelbahn anders ist als bei ähnlichen Produkten? Bolzern erklärt: «Zum einen lassen sich die Schienen auf einfache Art stabil verbinden, zum anderen sind sie mit bekannten Klemmbausteinen kompatibel. Meine Kugelbahn sieht zudem aus wie eine echte Achterbahn und hebt sich deshalb von der Konkurrenz ab.» Es gibt viele individuelle Erweiterungen wie Loopings, Leitplanken, Kreuzungen, Weichen und mehr. «Jede Bahn, die man aufstellt, wird eine andere sein. Schon mit dem Starterpaket kann man deshalb viele individuelle Bahnen bauen.»

Ein weiterer Vorteil ist die schnelle Aufbauzeit. Der Stanser erklärt:

«Während für andere Systeme eine Bauzeit von mehreren Stunden eingeplant werden muss, kann mit meiner Bahn in rund einer Stunde schon ein schönes Rolli-Coaster-Erlebnis gebaut werden.»

Bild: Raphael Bolzern

Neben dem Kugelbahnset fürs Wohnzimmer, gibt es auch ein Outdoor- und ein Gartenset. Das Outdoorset kann alleine oder zu zweit gespielt werden. Die Bahn ist dabei in der Form einer 8 aufgebaut und wird in den Händen gehalten. Die Kugel wird hin- und hergeschickt.

Die Outdoor-Edition. Video: Raphael Bolzern

Das Gartenset ist eine Kugelbahn, die man draussen aufbauen kann. Dabei sausen Glaskugeln über die Schienen, wie sie etwas auch bei der fixen, grossen Kugelbahn neben der Glasi Hergiswil gebräuchlich sind. «Bisher habe ich schon einige positive Rückmeldungen zum Rolli-Coaster erhalten, auch von Erwachsenen.» In Bezug auf die Verkaufszahlen sagt er: «Ich bin noch ganz am Anfang.» Doch er denkt sich bereits weitere Versionen seiner Kugelbahn aus. «Ich bin mit Schulen im Gespräch, wie man die Kugelbahn in den Unterricht einbauen könnte und die Kinder so zum Beispiel spielerisch das ABC oder Rechnen lernen könnten.»

Etwas Grosses will der 59-Jährige auch noch wagen: «Ich möchte mit einer Kugelbahn-Hängebrücke einen Guinness-Weltrekord über die Reuss aufstellen. Das sind rund 100 Meter, die eine Kugel dort zurücklegen würde.» Dafür testet er momentan eine Kugelbahn von seinem Balkon zu einem Baum. Er sagt: «Der Kreativität sind mit diesem Spielzeug keine Grenzen gesetzt.»

