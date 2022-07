Nidwalden Einmal gab es die Bestnote 6 – Insgesamt 288 junge Berufsleute können sich über ihren Lehrabschluss freuen In Stans haben die Absolventinnen und Absolventen einer gewerblichen oder industriellen Lehre ihr Fähigkeitszeugnis oder ihr Berufsattest entgegennehmen dürfen. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 09.07.2022, 17.43 Uhr

Freude in den Gesichtern der Absolventinnen. Bild: Izedin Arnautovic (Stans, 9. Juli 2022)

Die Berufswelt hat 288 junge Fachkräfte gewonnen, die soeben in einem Nidwaldner Unternehmen ihre Lehre in einem der 86 gewerblichen oder industriellen Berufe abgeschlossen haben – vom Abdichter über die Medizinische Praxisassistentin bis zum Zimmermann. Die grosse erfolgreiche Schar wurde auf zwei Feiern in der Stanser Tur­matthalle verteilt, eine am Vormittag und die andere am Nachmittag ­– musikalisch gelungen gestaltet von der Band Diamond Pool Disc.

Die Band Diamond Pool Disc war um den musikalischen Teil besorgt. Bild: Izedin Arnautovic (Stans, 9. Juli 2022)

Nebst den 253 Fähigkeitszeugnissen und 35 Berufsattesten durfte Bildungsdirektor Res Schmid auch 17 Berufsmaturazeugnisse überreichen und 19 Auszeichnungen für Abschlüsse mit einer Gesamtnote von 5,4 oder höher. Der Durchschnitt aller Prüfungen betrug 4,82.

Erfolgreiche Absolvierende an ihrer Abschlussfeier. Bild: Izedin Arnautovic (Stans, 9. Juli 2022)

Elisabeth Stirnemann schloss ihre Lehre als Milchtechnologin gar mit der Note 6 ab.

Die Beste: Elisabeth Stirnemann «Ich war erst mal sprachlos, rechnete nicht damit», sagt Elisabeth Stirnemann zu ihrem Glanzresultat. Die 43-Jährige, die im urnerischen Bürglen wohnt, schloss die Lehre als Milchtechnologin bei der Käserei Odermatt in Dallenwil mit einer glatten 6 ab. Sie sei stolz darauf, doch habe auch sehr viel Aufwand dahinter gesteckt. Die gelernte Pflegefachfrau machte die Zweitlehre verkürzt, in zwei statt drei Jahren. «Es war eine geballte Ladung Stoff», blickt sie zurück. «Doch ich wusste, wofür ich es tat. Ich habe sehr viel Freude an diesem Beruf. Darum ist eine solche Leistung möglich.» (map)

«Unglaublich aber wahr», sagte dazu Pius Felder, Leiter des Amtes für Berufsbildung und Mittelschule Nidwalden.

«Sie hat etwas erreicht, was in den letzten 32 Jahren, die ich überblicken kann, noch niemand geschafft hat.»

«Ich bin überzeugt, dass Sie nun alle ‹ready for take-off› sind und auch weiterhin sicher abheben, und natürlich erfolgreich landen können», bediente sich Kurt Bucher, Mitglied der Berufsbildungskommission Nidwalden und Personalchef bei den Pilatus-Flugzeugwerken, einer Metapher aus der Fliegerei. «Der Erstflug war ja erfolgreich und das Vertrauen, welches Ihnen geschenkt wurde, haben Sie ebenso bestätigt. Mit dem Abschluss Ihrer Ausbildung übernehme Sie jedoch nicht ‹nur› Verantwortung. Sie erhalten auch Freiheit. Sie sind frei, zu entscheiden, was Sie mit dem Erreichten, mit Ihrem Fachwissen, mit Ihrem Diplom anfangen möchten.»

Kurt Bucher bei seiner Rede. Bild: Izedin Arnautovic

Drei Eigenschaften gab er den jungen Leuten mit auf den Berufs- und Lebensweg. «Haben Sie weiterhin viel Freude an dem, was Sie künftig in Ihrem Leben und in Ihrem Beruf machen. Arbeiten Sie tagtäglich daran, dass Sie Freude erfahren und Freude weitergeben. Arbeiten Sie daran, dass das Feuer der Freude erhalten bleibt und nie erlischt.»

Leidenschaft erwähnte er als zweite wichtige Eigenschaft. «Leidenschaft lässt uns durchhalten, wenn Rückschläge oder Kritiker kommen. Sie überdauert kurzfristige Begeisterung, lässt unsere Augen funkeln, wenn wir von unseren Ideen oder Erfolgen erzählen.»

Diplom als Beweis für Durchhaltevermögen

Es gebe keine unmotivierten Menschen, spielte Kurt Bucher auf die dritte Säule des Erfolgsmodells an, jene der Motivation und des Durchhaltewillens. «Die Frage ist eher: Was motiviert mich, was treibt mich an? Kommt diese Energie von innen? Mit dem Erhalt des Diploms haben Sie Durchhaltevermögen bewiesen», fuhr er fort.

Absolventinnen und Absolventen auf der Bühne der Turmatthalle. Bild: Izedin Arnautovic (Stans, 9. Juli 2022)

«Sie haben gelernt und die Prüfungen bestanden. Werden Sie weiterhin an diesen Eigenschaften arbeiten, dann können Sie viel oder sogar alles erreichen, was Ihnen auf Ihrem Berufs- und Lebensweg noch begegnet», gab er den erfolgreichen Berufsleuten mit, wobei er auch in bekannte Gesichter in der Turmatthalle blickte. Denn 34 der 288 frisch ausgebildeten Berufsleute machten die Berufslehre bei den Pilatus-Flugzeugwerken.

Eine Lanze für die Berufslehre brach Pius Felder am Schluss der Feier mit einem Zitat des verstorbenen deutschen Politikers Norbert Blum: «Es kann doch nicht der Sinn der Bildung sein, dass jeder Einsteins Relativitätstheorie erklären, aber keiner mehr einen tropfenden Wasserhahn reparieren kann.»

Pius Felder bei seiner Rede. Bild: Izedin Arnautovic (Stans, 9. Juli 2022)

