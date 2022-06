Schule Ennetbürgen sammelt am Sporttag für Flüchtlinge

Nidwalden Ennetbürger Schule läuft für Kinder aus der Ukraine Endlich kann der Sporttag wieder ausgetragen werden. Dabei steht der Charity-Gedanke im Fokus. Ruedi Wechsler Jetzt kommentieren 01.06.2022, 16.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am 3. Juni ist es so weit und die gesamte Schule Ennetbürgen wird sich aktiv auf dem Schulhausgelände bewegen. Im Zentrum steht der «Schnellste Birger» in Verbindung mit dem UBS Kids Cup. Der Wettkampf wird klassenweise absolviert. Um 8 Uhr wird am Gesamtsporttag zum 4. Mal der beliebte 24-Stunden-Lauf auf der 300-Meter-Rundbahn gestartet.

Beim letzten Gesamtsporttag legten die Teilnehmenden 3235 Kilometer zurück. Bild: Schule Ennetbürgen

Bei der letzten Austragung 2019 legten Schülerinnen, Schüler, Lehrpersonen, Dorfbewohner, Freunde und Vereinsmitglieder 10'783 Runden (3235 Kilometer) zurück. Dabei wurde gelaufen, gejoggt, marschiert, spaziert, gehüpft oder gesprintet. So kamen 5000 Franken zusammen. Der Betrag wurde dem Behindertenwohnheim Weidli überwiesen.

Sammeln für Freizeitaktivitäten

Dieses Jahr rennen alle Teilnehmer mit dem Wohltätigkeitsgedanken. Für einen symbolischen Teilnehmerbeitrag von einem Franken pro Runde – es kann auch mehr sein – sammelt die Schule Ennetbürgen für die in Nidwalden ankommenden Kinder aus der Ukraine. Ihr Schulalltag soll neben dem Einstieg und dem Fokus auf die deutsche Sprache durch den einen oder anderen Ausflug ausserhalb der Schule ergänzt werden. Der Erlös soll den beiden Nidwaldner Ukraine-Schulklassen in Ennetmoos und Stans einen Grillabend oder Spielsachen ermöglichen.

Eine weitere Herausforderung wartet mit dem Ziel, die alte Bestmarke zu übertreffen. Ab 22.30 Uhr wird der Anlass freiwillig für alle Schülerinnen und Schüler. Nur gemeinsam, mit viel Elan, Einsatz und Teamgeist, wird der Stab in Bewegung bleiben. Für die Teilnahme ab 22.30 Uhr (6. bis 9. Klasse) benötigen die Schülerinnen und Schüler die Unterschrift der Eltern. Ihnen wird dabei in Zelten neben der Rundbahn eine Schlafgelegenheit zur Verfügung gestellt. Schlafsack und warme Kleidung müssen mitgebracht werden. Auch für die Verpflegung ist die Schule besorgt.

Auch mitten in der Nacht soll immer jemand laufen

Diverse Lehrpersonen werden die ganze Nacht vor Ort sein und es herrscht striktes Rauch- und Alkoholverbot. Sandro Jöri, ORS-Klassenlehrer und IT- Verantwortlicher, spricht von insgesamt 400 Jugendlichen (inklusive Kindergärtler), die am Anlass teilnehmen, und ergänzt: «Auf der Bahn läuft während 24 Stunden immer jemand. Es können auch Jugendliche und Erwachsene daran teilnehmen, die vom Ausgang heimkehren. Während des Laufens kann man sich austauschen und es kommt immer wieder zu spannenden und eindrücklichen Begegnungen.» Ziel sei es, dass auch mitten in der Nacht immer einige ihre Runden drehen. Unterstützt wird der Sporttag von den Nationalturnern des Turnvereins Ennetbürgen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen