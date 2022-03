Fabienne Limacher in NKB-Bankrat gewählt

Nidwalden Fabienne Limacher wird neu in den Bankrat gewählt – Daniel Bieri bleibt Präsident Mit der 35-Jährigen folgt eine Frau auf den zurücktretenden Christoph Gut. Die bisherigen Mitglieder des Bankrats der Nidwaldner Kantonalbank wurden bestätigt. 24.03.2022, 13.16 Uhr

Die neue Nidwaldner Bankrätin Fabienne Limacher. PD

Im Bankrat der Nidwaldner Kantonalbank kommt es zu einem Wechsel: Der Regierungsrat hat Fabienne Limacher (35, Bild) neu in den Bankrat gewählt. Sie folgt auf Christoph Gut, der per 30. Juni demissioniert, wie die Staatskanzlei mitteilt. Limacher ist Rechtsanwältin, Steuerexpertin und als Partnerin im Steuerteam der Wirtschaftskanzlei Walder Wyss AG in Zürich tätig. Sie ist in Nidwalden aufgewachsen und wohnt heute in Zollikon.