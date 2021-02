Nid-/Obwalden Die Nidwaldner Horner-Zunft wehrt sich gegen die fasnächtliche Finsternis Die Fasnacht findet zwar nicht statt. Davon lässt sich die Horner-Zunft aber nicht entmutigen. Ihre Inthronisation verlegte sie ins Internet. Matthias Piazza 09.02.2021, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Adrian Tresch ist der Horn-Bläser 2021. Bild: PD (Buochs, 2. Januar 2021)

Nichts ist mehr wie früher. Die Älplerchilbi ist abgesagt, der Osterhase bleibt auf seinen Eiern sitzen, die Trychler dürfen nicht mehr durchs Dorf ziehen. Doch dir Horner-Zunft wäre bereit gewesen, erfährt man im Video, untermalt von düsterer Musik.

«Die ganze Welt hat sich abgeschottet, niemand kann mehr Hoffnung bringen. Die ganze Welt? Nein, im hintersten Winkel in unserem Land gibt es einen Flecken, da lebt ein ganz spezielles Völkchen. Die Zunftbrüder, die Horner, die sich gegen die fasnächtliche Finsternis wehren.»

Hinter dem originell gestalteten gut dreiminütigen Video steht die Nidwaldner Horner-Zunft. Auf diese Art – ganz coronakonform – inszenierten die rund 20 Mitglieder die «Schlissuuifhänkätä», womit Adrian Tresch zum Hornbläser 2021 gekürt wurde. Damit geniessen sie eine Sonderstellung. Horner-Zünfter Ruedi Lussi sagt stolz:

«Wir sind die einzige Nidwaldner Zunft mit einem Fasnachtsherrscher dieses Jahr.»

Die anderen Nidwaldner Fasnachtsgesellschaften würden heuer auf die Wahl eines neuen Herrschers verzichten.

Die virtuelle «Schlissuuifhänkätä», wofür die Horner-Zünfter an einem kalten 2. Januar gut fünf Stunden lang drehten, kam an. Seit das Video Mitte Januar online ist, sei es schon über 3000 Mal angeklickt worden, weiss Ruedi Lussi. Gegen 60 Likes und 30 Kommentare habe der Beitrag ausgelöst. «Die Frohsinngesellschaft Stans und weitere befreundete Nidwaldner Zünfte gratulierten uns zum Video», so Lussi. «Alles geili Sieche» sei einer der Kommentare gewesen. Damit nicht genug. In einem weiteren Video ist zu sehen, wie die Horner-Zünfter versuchen, das Coronavirus unschädlich zu machen:

Beim Virtuellen alleine soll es auch dieses Jahr nicht bleiben. Die traditionelle «Schlissuuabhänkäta» soll «in echt» zelebriert werden. Dieser Akt, wenn der Hornbläser sein Amt wieder abgibt, findet normalerweise kurz nach der Fasnacht statt. «Diesen Anlass wollen wir im Sommer nachholen.» Auf ein genaueres Datum wolle man sich nicht festlegen. «Planen in Covid-Zeiten ist schwierig, wir planen darum kurzfristig.»

Die Stanser Fasnachtsgruppe «Vierma». Bild: PD

Die Nidwaldner Fasnacht wird auch von vielen «Wilden», also Gruppen von begeisterten Fasnächtlern belebt, die mit aufwendigen Sujets begeistern. Eine davon ist «Vierma» aus Stans, die auch schon als Goldgräber für Furore sorgte. Von Anfang Januar bis zum Schmutzigen Donnerstag bauen gegen ein Dutzend Leute jeden Samstag an ihrem Fasnachtswagen. «Dieses Jahr haben wir gar nicht mit dem Bau angefangen, da sich schon früh abzeichnete, dass keine Fasnacht stattfindet», erklärt Pascal Burri. Dass man keine Arbeit für die Katze gemacht habe, sei aber ein kleiner Trost. «Ohne Fasnacht fehlt einfach etwas. Man trifft dann Leute, die man das ganze Jahr über nie sieht.» Aber die Fasnacht 2022 finde wieder statt, daran glaube er ganz fest.

Trotz Corona mit neuem Sujet

Sie sind von der Sarner Fasnacht kaum mehr wegzudenken. Seit bald fünf Jahrzehnten mischen Hansjörg «Zuri» Zurgilgen und Peter Lienert mit ihren originellen Kostümen als «Fasnachtsverbindung» Fazulitia die Fasnacht auf. Im vergangenen Jahr fielen sie zusammen mit Ruedi Kathriner als Oktopussyraten auf:

Oktopussyraten am Kinderumzug in Sarnen (von Links): Peter Lienert, Hansjörg «Zuri» Zurgilgen, Ruedi Kathriner. Bild: PD (Sarnen, 20. Februar 2020)

Ehrensache, dass sie nie zweimal hintereinander mit demselben Sujet aufkreuzen. Trotz Corona hofften sie, dass es wenigstens eine Fasnacht im kleineren Stil gibt. Hansjörg Zurgilgen sagt:

«Seit Herbst arbeiten wir an

unserem Sujet.»

Davon lässt er sich auch nicht von der endgültigen Absage für die Fasnacht 2021 entmutigen. «Jetzt verwenden wir das Kostüm halt für die nächstjährige Fasnacht. Ich hoffe doch schwer, dass sie stattfindet.» Gut vorbereitet seien sie auf jeden Fall.

Stanser Fasnächtler halten sich bereit

Zu Hause bleiben müssen auch die acht Stanser Fasnachtsverrückten der Gruppe «Wasischisch?». Doch Philipp Waser nimmt's sportlich und schaut zuversichtlich in die Zukunft.

«Das Motto, dass wir für die diesjährige Fasnacht kreierten, können wir nun nächstes Jahr umsetzen.»

Mehr verraten wolle er nicht, nur so viel: «Die Fasnacht 2022 werden wir umso intensiver begehen.» So sollen die schönsten Tage im Jahr eine Stunde früher beginnen und eine Stunde später enden als dies an der Fasnacht sonst üblich sei.