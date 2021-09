Tradition: Älplerchilbi findet dieses Jahr nur in Buochs statt

Nidwalden Fast alle Älplerchilbenen sind abgesagt – nur in Buochs hält man daran fest Eine Älplergesellschaft nach der anderen hat aufgrund der aktuellen Umstände ihrer Älplerchilbi absagen müssen. Nur die Älplergesellschaft Buochs plant, ihre Chilbi Ende Oktober durchzuführen. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 28.09.2021, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Herbstzeit ist Chilbizeit in Nidwalden. In fast allen Gemeinden findet dann jährlich oder alle zwei Jahre ein Erntedankfest statt, organisiert von den Älplergesellschaften. Letztes Jahr mussten jedoch alle Älplerchilbenen aufgrund der Coronamassnahmen abgesagt werden. Damals sagten sich viele, man könne dann dafür im Jahr 2021 gleich für zwei Ausgaben feiern. Doch auch daraus wird für die meisten nun nichts.

Die Anlässe können auch dieses Jahr bis auf zwei Ausnahmen wiederum nicht durchgeführt werden. Immerhin: In Niederrickenbach gab's Ende August eine Älplerchilbi im kleinen Rahmen. Und auch in Buochs soll dieses Jahr wieder feierlich für die Ernte gedankt werden.

Ein Fähnrich zeigt im Jahr 2017 an der Älplerchibli in Buochs, was er drauf hat. Bild: Edi Ettlin (Buochs, 22. Oktober 2017)

«Wir befinden uns voll in der Planung», sagt Sepp Barmettler, Schreiber der Älplergesellschaft Buochs. Der traditionelle Erntedankgottesdienst, das Mittagessen in der Krone und der Älplertanz am Abend können dabei nur mit einem Zertifikat besucht werden. «Ich bin gespannt, wie viele Leute trotz der Zertifikatspflicht die Kirche und den Älplertanz besuchen», so Barmettler.

Dank obligatorischem Sitzen keine Zertifikatspflicht

Für den Älplerspruch am Nachmittag ist dann eine Sitzpflicht vorgesehen, damit die Zertifikatspflicht wegfallen kann. Barmettler betont: «Die Gesundheit der Besucher ist für uns das oberste Gebot und wir sind darauf angewiesen, dass die Sitzpflicht eingehalten wird.» Beim Älplerspruch werden bis zu 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Die genaue Besucherzahl werde dabei von der Wetterlage abhängig sein, da der Älplerspruch unter freiem Himmel stattfindet.

Für die Durchführung in Buochs werde ein Mehraufwand in Kauf genommen. Es braucht Leute, die beim Älplertanz eine Zertifikatskontrolle durchführen und auch die Sitzgelegenheiten müssen für den Älplerspruch am Nachmittag auf- und abgebaut werden. Barmettler erklärt:

«Eine Durchführung ist bei uns nur möglich, weil wir keinen Umzug haben.»

Denn bei einem Umzug durch das ganze Dorf sei es schlicht nicht möglich, ein Schutzkonzept umzusetzen. Geplant ist die Älplerchilbi am 24. Oktober. Barmettler ist zuversichtlich, doch auch er weiss: «Wenn der Bund wieder neue Massnahmen bestimmt, müssen wir nochmals über die Bücher.»

Peter Amstutz (links) und Sepp Barmettler. Bild: Christian Hug (Stans, 29. September 2020)

Schutzkonzept in Stans nicht möglich

In Stans wird aus der Älperchilbi dieses Jahr hingegen wiederum nichts. Peter Amstutz, Schreiber der Älpergesellschaft Stans, sagt:

«Bei so einem grossen Anlass, bei dem normalerweise mehr als 10'000 Personen erwartet werden, ist die Durchsetzung eines Schutzkonzepts leider schlicht nicht möglich.»

Eine abgespeckte Version der Chilbi sei für die Stanser Älper nicht in Frage gekommen. «Die Enttäuschung ist gross, doch wenigstens konnte im Gegensatz zum letzten Jahr eine Älperwahl durchgeführt werden», so Amstutz. Diese Wahl gilt auch noch für das nächste Jahr. So besteht die Hoffnung, dass die gewählten Älper 2022 eine Älperchilbi erleben können.

Finanzielle Einbussen nicht prekär

Finanziell sei der Ausfall der Älperchilbi zu verkraften, sagt Amstutz. «Wir sind nicht gewinnorientiert, die Rechnung muss einfach etwa ausgeglichen sein.» Da man dieses Jahr keine grossen Ausgaben habe, sei man auch nicht auf Einnahmen angewiesen.

Die erneute Absage der Älperchilbi, die am 17. und 18. Oktober hätte stattfinden sollen, betrifft auch diverse Vereine, die dort jeweils an der Festwirtschaft beteiligt sind. Der BSV Stans hatte jeweils zwei Stände an der Chilbi. «Wir haben immer sehr gerne genommen, was unter dem Strich übrig blieb», sagt Präsident Philipp Bühlmann. Doch man habe ein genügend grosse Budget, dass man nicht auf die Einnahmen aus der Älperchilbi angewiesen sei.

Ähnlich sieht dies Kurt Wittwer, Präsident des TV Ennetmoos. Man sei zwar froh um jeden Franken, doch einschneidend sei der Ausfall nicht. «Der Zustupf in die Kasse ist das eine, wir helfen aber auch immer gerne», so Wittwer. Seit 20 Jahren gehört das Helfen an der Älperchilbi für die Mitglieder des Turnvereins zum Jahresprogramm.

«Die Absage der Chilbi ist für uns mehr ein kultureller Verlust als ein finanzieller.»