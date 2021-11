Nidwalden FDP Buochs nominiert Herbert Würsch für Regierungsratswahl Für den Landrat stellen sich Klaus Waser, Silvia von Holzen sowie Herbert Würsch zur Verfügung. 09.11.2021, 13.11 Uhr

Am Montag hat die FDP Buochs ihre Parteiversammlung zur Parolenfassung für die Gemeindeversammlung vom 23. November und zur Nomination ihrer Kandidaten für die Nidwaldner Gesamterneuerungswahlen vom 13. März durchgeführt. Für den zurücktretenden Buochser FDP-Regierungsrat Alfred Bossard will die Partei wieder einen Kandidaten aus dem eigenen Dorf ins Rennen schicken, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Mit Herbert Würsch nominiere sie einen «erfahrenen Unternehmer, engagierten Gemeinderat und eine Persönlichkeit, die sich für Nidwalden einsetzt». Der 55-Jährige wolle Nidwalden lebenswert und zahlbar halten sowie den Mittelstand und eine breit abgestützte Wirtschaft fördern.