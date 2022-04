Stanser Musiktage: Gefeiert wird – wenn auch in kleinerem Rahmen

Nidwalden Festgelände der Stanser Musiktage wird dieses Jahr etwas kleiner Der Stanser Dorfplatz verwandelt sich in diesen Tagen zu einer Zeltlandschaft, erste Aufbauarbeiten fanden am Samstag statt. Das Festgelände der Stanser Musiktage erscheint heuer jedoch in anderer Form als gewohnt. Irene Infanger Jetzt kommentieren 24.04.2022, 11.53 Uhr

Früh am Samstagmorgen wurde die gesamte Barausrüstung mittels Lastwagen angekarrt und auf dem dafür vorgesehenen Platz abgeladen. Bild: Irene Infanger (Stans, 23. April 2022)

Ungewohnt ruhig war es am Samstagmorgen, nur wenige Tage vor dem Start der Stanser Musiktage. Während in einem «normalen» Jahr zahlreiches Material angeschleppt und innert drei Tagen von dutzenden von Helferinnen und Helfern zu einer grosszügigen Festmeile arrangiert wird, fanden sich heuer lediglich eine Handvoll Helfer auf dem Stanser Dorfplatz ein. Zwar schlängelt sich ein Lastwagen mit Anhänger durch die schmalen Kurven und deponiert 4,5 Tonnen Material für die Barausrüstung. Weitere Grosstransporte jedoch blieben aus – zumindest vorerst. Am Montag folgen noch die Outdoor-Zelte, die in diesem Jahr charaktergebend sein werden. Von einer Materialschlacht jedoch kann keineswegs die Rede sein.

Zu gross die Unsicherheit, zu kurz die Planungszeit

Die Festivalleitung musste im Dezember anhand der damals vorhandenen Infos und mitten in der Omikron-Welle entscheiden, ob und in welcher Form man das Stanser Musikfestival durchführen will. Alles auf eine Karte setzen oder doch lieber kleiner fahren? «Es war ganz klar ein Entscheid der Vernunft, auf Nummer sicher zu gehen», sagt Co-Festivalleiter Candid Wild.

Im März entschieden die Festivalleiter dann kurzfristig, eigentlich doch die grössere Variante umsetzen zu wollen. Aber der Planungsvorlauf ab März sei für die Normalgrösse schlicht zu kurz gewesen. «Wir haben 50 Aktivmitglieder, die normalerweise für ihren Helfereinsatz eine Woche Ferien nehmen, und benötigen weitere 600 Helfer. Nur schon 250 Personen für dieses ‹Übergangsjahr› zu finden, war anspruchsvoll», sagt Wild und weist darauf hin, dass neben den Stanser Musiktagen heuer vier weitere grosse Events im Kanton Nidwalden stattfinden.

Mit Hilfe des Staplers wird das Holzhäuschen an seine vorgesehene Stelle auf den Dorfplatz gestellt. Bild: Irene Infanger (Stans, 23. April 2022)

«Klein, aber fein» lautet das Credo

Während der künstlerische Teil zu über 80 Prozent vergleichbar ist mit einer gewohnten Ausgabe, wird das beliebte und erfolgreiche Dorf- und Volksfest diesmal im kleineren Rahmen über die Bühne gehen. «Es war uns wichtig, dass der Dorfplatz auch in diesem Jahr belebt ist, man Livemusik geniessen und sich mit Essen und Trinken verköstigen kann», betont Wild. Ein Austausch in den Bars, in der Lounge oder an einer Party wird auch dieses Jahr möglich sein. «Insgesamt ist die Infrastruktur der Gastronomie jedoch viel kleiner.»

Candid Wild, Co-Leiter der Stanser Musiktage. Bild: PD

Eine offene Zeltlandschaft rund um den Dorfbrunnen bildet das Hauptaugenmerk des Festareals. Im Herzen davon befindet sich die Bühne, wo einheimische Künstlerinnen und Künstler für Unterhaltung sorgen. Rundherum stehen diverse Foodtrucks und Bars sowie eine Lounge. Mit besonderen Gadgets wie Hochbeeten und Feuerfässern wird dem Ambiente viel Sorge getragen.

«Man erkennt auf den ersten Blick, dass die diesjährige Ausgabe keine normale ist.» Er habe jedoch grosse Freude darüber, was hier entstehe. «Der Style gefällt mir sehr», so Candid Wild. Der Festivalleiter gesteht aber, Respekt zu haben, da die Zuschauermenge sehr schwer abzuschätzen und sehr wetterabhängig sei: «Wir können zwar noch weitere Tischgarnituren hinstellen. Aber die Gastronomie käme wohl an ihre Grenzen.» Und weil vieles anders ist, könne man sich weniger auf die Erfahrungen der Vorjahre stützen. Wild ist aber optimistisch, dass mit den vorhandenen Gastronomie-Betrieben rund um den Dorfplatz am Ende niemand verhungern muss. Entsprechende Unterstützung hat er in Gesprächen mit den Gastronomen erhalten.

Dorfplatz soll wieder Zentrum werden

Die besondere Lage gibt den Festivalbetreibern aber auch die Chance, Anpassungen vorzunehmen. «Es ist ganz klar unser fokussiertes Ziel, das Zentrum des Festivals wieder auf den Stanser Dorfplatz zurückzubringen», betont Wild. Die diesjährige Ausgabe gebe ihnen Gelegenheit, neue Elemente auszuprobieren und Bisheriges zu überdenken. «Wir möchten auch die Belastung für das Dorf in Zukunft verringern und den Aufbau effizienter gestalten.» Während der Aufbau in der Vergangenheit bereits von vier auf drei Tage verkürzt werden konnte, möchten die Festivalveranstalter diesen nochmals verringern. «Wir hoffen, dass wir die Arbeiten nächstes Jahr auf zwei Tage reduzieren können.»

Mehrere dieser Holztürme, erstellt aus einzelnen Paletten, werden auch in diesem Jahr wieder auf dem Dorfplatz zu stehen kommen. Bild: Irene Infanger (Stans, 23. April 2022)

Vorerst fällt der Blick jedoch auf die diesjährige Ausgabe. Die letzten Vorbereitungen sind im Gang. Am Montag fahren nochmals einzelne Lastwagen vor, um den Dorfplatz schliesslich für einige Tage in eine Zeltlandschaft zu verwandeln.

