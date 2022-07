Freudentag für den Schwingsport in Ennetbürgen am ISAF

Nidwalden Freudentag für den Schwingsport in Ennetbürgen Das Isaf bot alles, was das Herz begehrt. Toller Schwingsport, fröhliche und aufgestellte Besucher. Ruedi Wechsler Jetzt kommentieren 03.07.2022, 16.02 Uhr

Blick in die Arena am Isaf. Bild: Ruedi Wechsler (Ennetbürgen, 3. Juli 2022)

Bereits um 6 Uhr begann das bunte Treiben auf dem Festgelände. Unzählige Helfer fassten die T-Shirts und erhielten letzte Instruktionen. Zahlreiche Zuschauende säumten schon bald das Festgelände. Viele Blicke richteten sich auf die Einteilungslisten und auf die Spitzenpaarungen. Nicht zu übersehen die Ehrendamen in ihren prächtigen Nidwaldner Trachten oder die Herren der Einteilung in weissen Hemden. Sie beschäftigen sich bereits mit dem Einteilen der nächsten Gänge und es gibt im Einteilungsbüro schon mal rauchende Köpfe. Im Schwingerzelt hielten sich die «Bösen» auf oder waren bereits etwas abseits beim Aufwärmen.

Die Arena füllte sich bereits beim Anschwingen und bald hallte lautstarker Jubel durch die Arena. Mal ging ein Raunen durchs Publikum, als einer der Lieblinge ins Stolpern geriet. Hektik machte sich in den Verpflegungsständen und im Festzelt gegen Mittag bemerkbar, wegen des grossen Ansturms. Lange Wartezeiten waren aber kaum auszumachen. Kam es doch mal zu Staus, war genügend Gesprächsstoff vorhanden. Wie schön es doch in unserer Heimat ist, zeigte einmal mehr dieser Grossanlass: Das Ambiente, die friedliche Stimmung, der Umgang und das Miteinander unter den Fans sind vorbildlich und einzigartig.

Die beiden Festwirte Beat Käslin und Robi Walker (rechts). Bild: Ruedi Wechsler (Ennetbürgen, 3. Juli 2022)

Beigetragen zu diesem unvergesslichen Spektakel, inmitten dieser traumhaften Umgebung, haben alle, ganz egal in welcher Funktion. Die beiden Festwirte Beat Käslin und Robi Walker schätzen das Engagement der vielen Helferinnen und Helfer, dazu äusserte sich Robi Walker so:

«Hier kann ich etwas bewirken mit vielen Personen, die ich nicht mal kenne.

Die Schwinger Ronny Schöpfer und Marc Lustenberger treffen frühmorgens aus dem Entlebuch in Ennetbürgen ein. Bei Ronny klingelte der Wecker um 4.45 und er sei mit einem guten Gefühl aufgewacht. «Mein Ziel ist der Kranz und ich will wieder gesund heimkehren. Die nächsten Wochen werden intensiv und ich will in bester Form ans Eidgenössische», sagte der Blondschopf. Marc reiste mit grosser Freude nach Ennetbürgen und meinte: «Mein erster Gegner ist der Routinier Andi Imhof und ich möchte mit ihm über die ganze Gangdauer kommen.» (Marc Lustenberger gewann dann tatsächlich gegen den Urner.)

Die Besucher aus Schwyz aus der Laimbacher-Dynastie. Leonie (rechts) und Carmen Laimbacher, die selbst in die Hosen steigt. Bild: Ruedi Wechsler (Ennetbürgen, 3. Juli 2022)

Carmen und Leonie Laimbacher sind auf dem Weg zur Tribüne und in ihren Adern fliesst viel Schwingerblut, stammen die beiden doch aus der Schwingerdynastie Laimbacher. Sie unterstützen vorwiegend die Schwyzer Athleten. Carmen steigt seit einem Jahr selbst in die Hosen und erzählte:

«Mir gefällt der Zusammenhalt im Schwingsport besonders. Mein Vorbild ist Dädi Alois, der früher auch geschwungen hat.»

Die beiden Ehrendamen Eveline Durrer und Angi Odermatt (links) voller Vorfreude. Bild: Ruedi Wechsler (Ennetbürgen, 3. Juli 2022)

Ehrendame Eveline Durrer freut sich auf spannende und schöne Begegnungen und ganz speziell auf die Krönung. Sie sei von klein auf Helferin am Allwegschwinget. Ihre Kollegin Angi Odermatt hat sich selbst für dieses Amt beworben und fügte an: «Das Ehrenamt war schon immer ein Kindheitstraum von mir.» Ihr Vater Fredi war erfolgreicher Schwinger und so kam Angi schon früh in Berührung mit dem Schwingsport. Die beiden hoffen auf möglichst viele Ob- und Nidwaldner Kränze.

Hoher Besuch von links nach rechts: Nationalrat Marcel Dettling, Schwingerkönig Noldi Ehrensberger und Peter Föhn. Bild: Ruedi Wechsler (Ennetbürgen, 3. Juli 2022)

Für den ehemaligen Nationalrat Peter Föhn ist Schwingen Freundschaft, Erholung und gemütliches Beisammensein. Der Schwingerkönig von 1977, Noldi Ehrensberger, kommt immer gerne in die Innerschweiz und schwärmt:

«Für mich ist die Innerschweiz die Heimat der Geborgenheit unseres Staates und der Zweikampf die beste Lebensschule, die es gibt.»

Nationalrat Marcel Dettling strahlte und sagte: «Solche Schwingfeste sind gleichbedeutend mit Tradition und Heimat. Ich kann auch mal etwas liegenlassen, ohne dass es mir abhandenkommt. Da wird einem auch mal ein vergessener Rucksack nachgereicht. Für mich sind alle Schwinger Vorbilder und sie leben das vor, was unser Land auszeichnet.»

Zwei von der Einteilung: Thedy Waser und Stefan Muff (rechts). Bild: Ruedi Wechsler (Ennetbürgen, 3. Juli 2022)

Thedy Waser, Stefan Muff und sein Team in der Einteilung sind bemüht, dem Publikum faire und spannende Paarungen zu präsentieren. «Wir sind dankbar, dass gute Gästeschwinger anwesend sind, und sie werden in der Regel nicht zu hart angefasst», meinte Waser und schob gleich nach: «Wenn es um die Gänge fünf und sechs und um die Kränze geht, könne dies schon zu hitzigen Diskussionen führen.» Stefan Muff fasziniert die Arbeit in der Einteilung: «Wir wollen auf dem richtigen Pfad durchs Fest führen und am Abend priorisieren wir das Stärkeverhältnis der Rangliste.»

