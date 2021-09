Vereidigung der Schweizergardisten: Nidwalden ist Gastkanton

Nidwalden Gardisten geben einen Vorgeschmack auf ehrenvolle Feier Nidwalden ist 2022 Gastkanton bei der Vereidigung der neuen Schweizergardisten. Auf dem alten Landsgemeindeplatz wurde am Samstag eine Reihe von Veranstaltungen zum «Sacco di Roma» eröffnet. Jana Arnold Jetzt kommentieren 20.09.2021, 05.20 Uhr

«Ich schwöre zu dienen dem regierenden Papst und seinen rechtmässigen Nachfolgern und mich mit ganzer Kraft für sie einzusetzen, bereit, wenn es erheischt sein sollte, für ihren Schutz selbst mein Leben hinzugeben.» Diesen Schwur leisten die neu rekrutierten Schweizergardisten jährlich am 6. Mai. Sie gedenken damit dem «Sacco di Roma», der Plünderung Roms im Jahr 1527. Die Gardisten, die bereits seit 1506 in den Diensten des Papstes standen, verteidigten diesen damals gegen 24'000 deutsche Landsknechte und spanische Söldner. Gemäss der Überlieferung kamen dabei 147 Mann ums Leben, 42 schafften es, den Papst in die Engelsburg zu eskortieren. Kommendes Jahr ist es der Kanton Nidwalden, der als Gastkanton der Zeremonie im Mai beiwohnen darf. Mit dem Startanlass auf dem Hardplättli, dem ehemaligen Landsgemeindeplatz in Oberdorf, wurde am Samstag die Vorbereitung auf die Reise nach Rom eingeläutet. Vorerst durften die Nidwaldner selbst römische Gäste begrüssen.

Der Einmarsch der ehemaligen Gardisten gefolgt von Pfarreien und Kaplaneien. Jana Arnold (Oberdorf, 18. September 2021)

Gardistendasein gleicht keinem Kloster

Nach dem Einmarsch dreier uniformierter Ex-Gardisten harrten diese eine Stunde vor der Bühne aus, während unter anderem Regierungsrätin Karin Kayser und Gardekommandant Christoph Graf einige Worte an die Anwesenden richteten. Ob das nicht anstrengend sei? «Man gewöhnt sich daran», so einer der ehemaligen Gardisten. Auch im Vatikan gehöre das Stillstehen zum Tagesprogramm. Doch nicht nur das – die Gardisten geniessen im Kirchenstaat auch ihre Freiheiten. Nach Dienstschluss steht es ihnen offen, die Bars oder andere Freizeiteinrichtungen in der Umgebung zu besuchen. «Solange man rechtzeitig wieder zum Dienst erscheint, wird man nicht kontrolliert.» Auch sportlich könne man sich im Fitnessraum oder dem eigenen Fussballteam, dem FC Guardia, betätigen.

Da ist Konzentration gefragt: Die Gardisten verharren mit Hellebarden und Fahnen über eine Stunde in derselben Position. Jana Arnold (Oberdorf, 18. September 2021)

Dementsprechend positiv blickt der Gardist auf seine Dienstzeit zurück. «Ich würde es sofort wieder machen.» Die Nähe zum Papst, einer international anerkannten und wichtigen Figur, sowie die Kameradschaft und das Kennenlernen einer anderen Kultur hätten das Gardisten-Dasein zu einer tollen Erfahrung gemacht. Hinzugekommen sei das Ausleben des katholischen Glaubens – eine der Voraussetzungen, die Schweizergardisten zu erfüllen haben. Sie müssen zusätzlich einen einwandfreien Leumund, eine abgeschlossene Rekrutenschule, eine Grösse von mindestens 1,74 Metern und ein Alter von 19 bis 30 Jahren vorweisen. Wird die Bewerbung angenommen, verpflichtet sich der Kandidat für eine Dienstzeit von mindestens 26 Monaten.

«Man muss schliesslich mit der Zeit gehen»

Einer, der schon wesentlich länger dabei ist, ist Christoph Graf. Er ist Gardekommandant und lebt mittlerweile seit 34 Jahren im Vatikan. Auch seine Frau – heiraten dürfen Gardisten erst mit 25 und nach 5 geleisteten Dienstjahren – und seine zwei Kinder wohnen mit ihm in Italien. Graf arbeitet noch immer mit Freude als Gardist, auch wenn in den letzten Jahren mehr Herausforderungen hinzugekommen seien. «Vor etwa fünf Jahren hatten wir viel zu wenig Bewerbungen.» Anschliessend habe man begonnen, die eigene Präsenz auszubauen. «Wir sind auf Berufsmessen, in der Rekrutenschule, in katholischen Institutionen und auch in den sozialen Medien aktiv. Man muss schliesslich mit der Zeit gehen.» Das habe seine Wirkung gezeigt. Momentan würden wieder genug Bewerbungen vorliegen.

Gardekommandant Christoph Graf mit einem der ehemaligen Gardisten. Jana Arnold (Oberdorf, 18. September 2021)

Dem Problem der mangelnden Gardisten könnte man jedoch auch auf andere Weise entgegenwirken. In letzter Zeit wurde vermehrt diskutiert, Frauen als Gardistinnen zu akzeptieren. Die gesetzliche Grundlage dazu wäre gegeben: Die Schweizergarde ist kein Militär-, sondern ein Polizeikorps. Und von diesem dürfen Frauen nicht generell ausgeschlossen werden. Regierungsrätin Karin Kayser würde das Anliegen unterstützen, wie sie am Startanlass bekräftigte. «Bestimmt könnten sich auch Nidwaldnerinnen sehr gut am Dienst beteiligen.» Im Moment seien zwei Nidwaldner als Schweizergardisten aktiv. Dies sei jedoch lange nicht die einzige Verbindung zum Vatikanstaat: Nicht nur architektonische Merkmale oder auch Kunstwerke aus Italien seien in Nidwalden noch immer vorhanden. Auch einige Merkmale der Tracht, wie das «Fazeneetli» oder gar das «Reissäckli» hätten ihren Ursprung im Söldnertum in Norditalien. «Und im Vatikan ist aktuell auch wieder ein Stück Nidwalden zu finden», so die Regierungsrätin: Unlängst konnte eine Nidwaldner Firma die Schweizergarde mit einem Satz neuer Helme ausstatten.

Weitere Infos und provisorische Anmeldung für die Reise nach Rom unter www.saccodiroma2022.ch.