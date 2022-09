Glück im Unglück hatte am Montag ein Gleitschirmpilot mit seiner Passagierin in Wolfenschiessen. Der 39-jährige blieb 200 Meter über dem Boden an einem Seil einer Transportbahn hängen. Seile von Bahnen stellen Gleitschirmpiloten vor besondere Herausforderungen.

13.09.2022, 21.43 Uhr