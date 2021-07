Nidwalden Gegen geplante Wohnüberbauung in Fürigen gibt's Widerstand Gegen 80 neue Wohnungen mit Aussichtsrestaurant sind in Fürigen geplant. Dagegen wehren sich einige Anwohner. Matthias Piazza 12.07.2021, 05.00 Uhr

So soll die geplante Siedlung in Fürigen aussehen. Visualisierung: PD

Zu hoch, zu überdimensioniert, zu viel Verkehr oder Lärm, kein idealer Standort für das Aussichtsrestaurant: Die Gründe für über ein Dutzend Einwendungen von Anwohnern gegen den Bebauungsplan Fürigen für die geplante Wohnüberbauung auf dem Areal des ehemaligen Hotels Fürigen sind vielseitig. Er ist sozusagen eine Vorstufe für das Baugesuch der Tellco AG als Bauherrenvertreterin. In einem breit abgestützten Studienauftrag mit sechs teilnehmenden Teams hat das Projekt «Neue Mitte Fürigen» von Buchner Bründler Architekten aus Basel als Basisprojekt für den Bebauungsplan überzeugt. Das Beurteilungsgremium bestand aus Vertretern der Bauherrschaft, des Kantons, der Gemeinde und aus Fachspezialisten.

Anstelle des alten Hotels soll ein dreigeschossiges Wohnhaus entstehen, das in der Grundform ähnliche zurückversetzte Wohnhaus am Hang soll sechsstöckig werden. Ein weiteres kleineres Wohnhaus und ein Aussichtsrestaurant gehören zudem zum Ensemble. Ein öffentlicher Platz bietet Aussicht auf den Vierwaldstättersee. Im Erdgeschoss des hangseitigen Wohnhauses sind Räume für Atelier und Gewerbe vorgesehen. Zwischen 70 und 85 Wohnungen sind geplant. Die Bauherrschaft rechnet mit Investitionen zwischen 80 und 90 Millionen Franken. Sollte die Baugenehmigung 2023 eintreffen, wären die Gebäude 2026 bezugsbereit sein. Fragen nach dem Standard und den Preisen könnten erst im Rahmen der weiteren Projektplanung bearbeitet und beantwortet werden, schreibt die Tellco AG auf Anfrage.

Auch die Fürigenbahn könnte wieder Thema werden

Kein Thema mehr sind Hotelzimmer. Denn zwischenzeitlich habe sich Fürigen zunehmend zur bevorzugten Wohnlage für die ortsansässige Bevölkerung entwickelt, was einer Fortführung und Entwicklung der Hotellerie an diesem Ort zunehmend entgegengestanden sei. Dass Fürigen hingegen sehr gefragt zum Wohnen sei, bezeugten verschiedene Anfragen nach Wohnraum, welche die Tellco AG bereits zum jetzigen, sehr frühen Zeitpunkt habe entgegennehmen dürfen. Das Hotel Fürigen hatte 2011 seine Tore für immer geschlossen, die Hotel Fürigen AG ging 2013 in Konkurs.

Zusammen mit Vertretern aus Gemeinde, Bauherrschaft und Fachspezialisten werde auch geprüft, die Fürigenbahn wieder in Betrieb zu nehmen. Sie verband zwischen 1924 und 2005 die Harissenbucht mit dem damaligen Hotel Fürigen. Dabei sei entscheidend, dass ein tragfähiges Konzept für die notwendigen Anfangsinvestitionen und einen nachhaltig tragbaren Betrieb gefunden werden könne. Die VHV Immobilien AG als Grundstückbesitzerin des Areals für die geplante Wohnüberbauung finanziere die im Rahmen dieser Planungsarbeit beauftragten Fachspezialisten.

Termin im November auf der Kippe

Ob die Stansstader aber diesen November über den besagten Bebauungsplan befinden, steht allerdings aufgrund der zahlreichen Einwendungen auf der Kippe, wie der zuständige Gemeinderat Norbert Rohrer auf Anfrage bemerkte:

«Wir nehmen alle Einwendungen sehr ernst und gehen beim Bebauungsplan über die Bücher. Die Einwendungen einfach abzuweisen, ohne mit den Betroffenen gesprochen zu haben, wäre nicht im Sinne des Gemeinderates.»

Eine wichtige Hürde hat das Projekt genommen. Im November 2016 genehmigten die Stansstader an der Gemeindeversammlung die Umzonung des 15'000 Quadratmeter grossen Areals von der Kur- in die Sondernutzungszone.