Nidwalden: Corona prägt auch die kommenden Gemeindeversammlungen

Nid-/Obwalden Die meisten Gemeinden halten ihre Herbstversammlung regulär ab Dank Notverordnung haben die Gemeinden wegen Corona mehr Spielraum bei der Durchführung politischer Veranstaltungen. Davon macht insbesondere eine Gemeinde Gebrauch. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 18.10.2021, 17.18 Uhr

Die Stanser Frühlingsgemeindeversammlung war draussen. Bild: Urs Hanhart (26. Mai 2021)

Die Herbstgemeindeversammlungen stehen an – bereits zum zweiten Mal unter den Vorzeichen von Corona. Dafür hat die Nidwaldner Regierung die bestehende Notverordnung erneuert. Sie erlaubt, dass Versammlungen weiterhin verschoben, im Freien stattfinden oder gewisse Geschäfte an die Urne verwiesen werden können. Von Letzterem macht die Gemeinde Emmetten Gebrauch. Die Bürger stimmen ausnahmsweise an der Urne über das Budget der politischen und der Schulgemeinde ab, was in «normalen» Zeiten nicht zulässig wäre.

«Weil die Emmetter am 28. November sowieso über eine kommunale und drei nationale Vorlagen an der Urne abstimmen, ist dies naheliegend, nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen der breiteren Abstützung», begründet Gemeindepräsident Toni Mathis den Entscheid. Tatsächlich ist der Aufmarsch an Gemeindeversammlungen in Emmetten jeweils bescheiden. So befanden im November des vergangenen Jahres 45 Personen über das Budget 2021 und die weiteren Geschäfte. An der Urnenabstimmung im Frühling beteiligten sich 491 Stimmberechtigte an der Abstimmung über den Zusatzkredit von 2,4 Millionen Franken für die Sanierung und Erweiterung des Trinkwassernetzes, was einer Stimmbeteiligung von 47 Prozent entspricht.

Gewisse Geschäfte können nicht an die Urne verwiesen werden

Die übrigen zehn Nidwaldner Gemeinden halten ihre Versammlung, die gegen Ende November über die Bühne gehen, ab. Allerdings mit einem Schutzkonzept, das etwa das Maskentragen und Abstand halten beinhaltet. Der Hergiswiler Gemeindepräsident Remo Zberg hat schon zwei Gemeindeversammlungen auf diese Weise durchgeführt und damit gute Erfahrungen gemacht. «Im grossen Loppersaal konnten die Abstände problemlos eingehalten werden, ohne dass Bürger wieder nach Hause geschickt werden mussten.»

Allerdings dürfte die Pandemie auch einige Bürger von der Teilnahme an der Gemeindeversammlung abgehalten haben. So nahmen diesen Frühling 150 Hergiswiler teil, rund halb so viele wie an der letzten Gemeindeversammlung vor der Pandemie im November 2019. Froh ist Remo Zberg, dass dank des Schutzkonzeptes die Zertifikatspflicht umgangen werden kann. «Sonst hätten Bürger ohne Zertifikat ihre staatsbürgerlichen Rechte nicht wahrnehmen können.» Dies sei auch der Grundtenor der meisten Nidwaldner Gemeinden, hält Remo Zberg fest, der aktuell auch der Nidwaldner Gemeindepräsidentenkonferenz vorsteht.

So hält auch Stans die Gemeindeversammlung am 24. November ab. «Es stehen Einbürgerungen und eine Umzonung an. Das sind alles Geschäfte, die wir nicht an die Urne bringen können, trotz Notverordnung», sagt Gemeindepräsident Lukas Arnold. «Trotz Abstandsregeln haben wir in der Turmatthalle Platz für 600 Leute, das ist ausreichend.» Bei schönem Wetter ist nach der Versammlung ein Apéro im Freien geplant. «Wir möchten den Leuten diesen beliebten Austausch wieder ermöglichen auf dem Weg zu mehr Normalität.»

Lungern behandelt Budget an der Gemeindeversammlung

In Obwalden halten sämtliche sieben Gemeinden ihre Versammlungen ab, natürlich auch unter Einhaltung von Schutzmassnahmen, wie Bernadette Kaufmann bestätigt. Die Lungerer Präsidentin hat auch den Vorsitz der Obwaldner Gemeindepräsidentenkonferenz. Um die Abstände einhalten zu können, zügelt Lungern die Gemeindeversammlung von der Kamp-Turnhalle in das grössere Mehrzweckgebäude. Einziges Traktandum ist das Budget. Darüber an der Urne abzustimmen, stand für den Gemeinderat nie zur Diskussion. «So können wir das Budget erläutern und Fragen beantworten. Das schätzen die Bürger sehr. Bei einer Urnenabstimmung müsste das Budget in der Botschaft schriftlich erläutert werden.»