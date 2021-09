Nidwaldner Gerichtsgesetz wird der Praxis angepasst

Landrat Nidwalden Gerichtsgesetz wird der Praxis angepasst Künftig soll im Gesetz festgehalten sein, dass die Gerichte Entscheide auch ohne den Beizug einer Gerichtsschreiberin oder eines Gerichtsschreibers fällen können. Die Gesetzesänderung war in der ersten Lesung unbestritten. Philipp Unterschütz 29.09.2021, 09.40 Uhr

Ohne Diskussionen passierte die von der Regierung vorgeschlagene Teilrevision des Gerichtsgesetzes die erste Lesung im Landrat. Das geltende kantonale Gesetz über die Gerichte und die Justizbehörden schreibt vor, dass Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber bei der Instruktion der Fälle und bei der Entscheidfindung mitwirken. Sie haben beratende Stimme. In der Praxis treffen und verfassen die Gerichtspräsidien und die Einzelgerichte in Nidwalden aber in vielen Fällen Entscheide, ohne eine Gerichtsschreiberin oder einen Gerichtsschreiber beizuziehen.