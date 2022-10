Nidwalden Grosse Festfreude an der Älplerchilbi in Emmetten Am Sonntag war ganz Emmetten auf den Beinen. In der Dorfklage erhielten einige Zeitgenossen satirische Prügel. Richard Greuter Jetzt kommentieren 10.10.2022, 14.18 Uhr

Mit dem Marsch «Mit Trompeten und Posaunen» führte die Musikgesellschaft Emmetten die Älperfamilie ins Dorf. Bild: Richard Greuter (Emmetten, 9. Oktober 2022)

«Es ist schön, dass sie trotz der unsicheren Wetterlage gekommen sind», sagte der 1. Pfleger Oliver Würsch, als er die Festbesucher am Nachmittag zur Älplerchilbi Emmetten begrüsste.

Die kalte Witterung vermochte die Festfreude nicht zu trüben: Ganz Emmetten war auf den Beinen, und erlebte eine Älplerchilbi mit einem urchigen Festumzug und einer spritzigen Dorfklage am Nachmittag. Reichlich geschmückte Senten mit Kühen, Ziegen, Schafen und auch zwei Pferde zogen durchs Dorf. Einige Wagen zeigten urchiges Brauchtum, aber auch Aktuelles aus dem Dorfleben.

Mit dem Marsch «Mit Trompeten und Posaunen» führte die Musikgesellschaft Emmetten die Älperfamilie ins Dorf. Bild: Richard Greuter (Emmetten, 9. Oktober 2022) Pfarrer Walter Mathis führte durch den Festgottesdienst und stelle die Kuh in den Mittelpunkt. Bild: Richard Greuter (Emmetten, 9. Oktober 2022) Senten mit Kühen, Ziegen, Schafen waren am Festumzug zu sehen. Bild: Richard Greuter (Emmetten, 9. Oktober 2022) Die Älpler und Älplerinnen am Festumzug. Bild: Richard Greuter (Emmetten, 9. Oktober 2022) Grosse Publikumsinteresse beim Verlesen der Dorfklage. Bild: Richard Greuter (Emmetten, 9. Oktober 2022) Ady Würsch, Doris Herger und Werner Würsch verlasen die von Doris Gröbli geschriebene Dorfklage. Bild: Richard Greuter (Emmetten, 9. Oktober 2022) Etwas Wortkarg aber immer wieder für Spässe gut, die zwei Buzzi. Bild: Richard Greuter (Emmetten, 9. Oktober 2022) Impression von der Emmetter Älplerchilbi. Bild: Richard Greuter (Emmetten, 9. Oktober 2022) Impression von der Emmetter Älplerchilbi. Bild: Richard Greuter (Emmetten, 9. Oktober 2022) Die Trachtengruppe Seelisberg zeigt ihr Können. Bild: Richard Greuter (Emmetten, 9. Oktober 2022) Kaffe gab es reichlich. Bild: Richard Greuter (Emmetten, 9. Oktober 2022) Schön geschmückte Landmaschinen fuhren durch das Dorf. Bild: Richard Greuter (Emmetten, 9. Oktober 2022) Bild: Richard Greuter (Emmetten, 9. Oktober 2022) Hier sind Fachmänner am Werk. Zwei Älp-Knechte beim Hagen. Bild: Richard Greuter (Emmetten, 9. Oktober 2022) Diese beiden Damen führte zwei prächtige Pferde durchs Dorf. Bild: Richard Greuter (Emmetten, 9. Oktober 2022) Schön geschmückte Landmaschinen fuhren durch das Dorf. Bild: Richard Greuter (Emmetten, 9. Oktober 2022) Dieser Käsermeister pflegt einen Käse. Bild: Richard Greuter (Emmetten, 9. Oktober 2022)

Traditionsgemäss begann die Älplerchilbi mit dem Festgottesdienst in der prächtig geschmückten Pfarrkirche. Nach einer Einlage des Alphorntrio 84 eröffnete das «Jodlercheerli Brisäblick», mit dem «Älggi-Juitz» und weiteren klangvollen Darbietungen den Gottesdienst.

Milch und Mist: Beides ist wertvoll!

Pfarrer Walter Mathis, in Emmetten als Pfarrer Walti bekannt, erschien mit einer Milchkanne (Bräntä) am Rücken und hielt in der Hand einen Melkstuhl und einen Milchkessel. «Ich komme vom Melken», sagte er den Älplern und der Festgemeinde in der Pfarrkirche. Mit diesem Symbol stellte er die Kuh in den Mittelpunkt des Gottesdienstes.

Ein weiteres Symbol setzten die Älpler, welche die Kirche schmückten: Um dem Festgottesdienst einen «Stahlgeruch» zu verleihen, belegten sie den Durchgang zum Altar mit einer Einstreu aus Heu. Pfarrer Mathis erläuterte in seiner Predigt die Geschichte der jahrhundertalten Alpwirtschaft und deren Nutzen für den Menschen. «Die Kuh produziert Milch und Mist», fasste er am Schluss zusammen und fügte an: «Beides ist wertvoll!»

Grosse Publikumsinteresse beim Verlesen der Dorfklage. Bild: Richard Greuter (Emmetten, 9. Oktober 2022)

Danach wurde die Älper-Gemeinde von der Musikgesellschaft Emmetten mit dem Marsch «Mit Trompeten und Posaunen» ins Dorf zum Apéro geführt. Älplerinnen und Älpler konnten sich unters Volk mischen und das Fest geniessen. Der 1. Hauptmann Raymond Würsch freute sich:

«Es ist eine Freude, diese Tradition zu erhalten und zu erleben.»

,Beat Würsch, 2. Hauptmann, der selber 500 Schafe auf die Alp Farnital sömmerte, lobte die vielen Frauen, die im Hintergrund tatkräftig mitwirkten. Beide waren seit Wochen mit Vorbereitungsarbeiten beschäftigt, und konnten nun die Älplerchilbi richtig geniessen.

Etwas Wortkarg aber immer wieder für Spässe gut, die zwei Buzzi. Bild: Richard Greuter (Emmetten, 9. Oktober 2022)

Dorfgeschichten zum Lachen und Schmunzeln

Gespannt war man am Nachmittag auf die von Daniela Gröbli abgefasste Dorfklage nach dem Festumzug. Die Sprücheleser Ady Würsch, Doris Herger und Werner Würsch schonten niemanden. Dies musste auch ein Automechaniker erfahren, der sich vom Wagenbesitzer ablenken liess und die demontierten Pneus gleich wieder montierte.

So isch äs cho, dass är nach drei Pnee wieder vo vore tuäd afah.

Wiu är diä neiwä vor luiter schnorä gar niä aglängt hed gha.

Doch jetzt tuäd sich dä Mechaniker chley besser konzentrierä,

nid, dass ihm das gleichä Malör nu einisch tuäd passierä.

Senten mit Kühen, Ziegen, Schafen waren am Festumzug zu sehen. Bild: Richard Greuter (Emmetten, 9. Oktober 2022)

Haare lassen mussten auch die Verantwortlichen des Kantons, die bei der Überbauung Bergrausch die Öffnung des Dorfbachs anordneten und beim nächsten Gewitter für eine Überschwemmung sorgten.

«Fyr meh Gmiätlichkeit, riährid’s nu outi Escht is Bachbett.

Ouäs entwicklät sich prächtig und äs laift guäd, wiä’s sett.

Doch eis händ diä Gscheydä vom Kanton nid bedänkt.

Dass sich das Gescht bi starchäm Gwitter bim Abflussrohr verhänkt.»

Für Lacher sorgten auch drei Zeitgenossen, die sich am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln mitten in der Nacht stundenlang suchten und nur noch per Zufall wieder fanden.

«Machids doch wiä diä heiligä drey Kenigä, wenn ihär eych wiedär tiänd entfärnä.

Und orientiäräd eych nid am Natel, sondärn a dä Himmus-Sternä.»

