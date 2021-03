Nidwalden Grüne fassen «weitere Schritte» gegen das Energiegesetz ins Auge Falls der Landrat am Mittwoch einen umstrittenen Artikel zum Heizöl ins Energiegesetz aufnimmt, ist für die Grünen Nidwalden das Mass voll und es steht ein Referendum zur Diskussion. Philipp Unterschütz 29.03.2021, 15.34 Uhr

«Das Energiegesetz ist zwar ein Schritt nach vorn, auch wenn er nicht so gross ist, wie wir uns wünschten», sagt Alexander Huser, Präsident der Grünen Nidwalden. Das ist angesichts der Tatsache, dass die Grüne/SP-Fraktion Anfang Februar in der ersten Lesung des Gesetzes mit diversen Anträgen im Parlament auf Ablehnung stiess, noch moderat ausgedrückt. Für die Grünen ist das vom Regierungsrat vorgelegte Energiegesetz «das Produkt aus den minimalen Empfehlungen des Bundesamtes für Energie, was in diesem Gesetz abgebildet werden soll und dem in den Augen des Regierungsrates vermeintlich Machbare für unseren Kanton». Mit diesen minimalen energetischen Leitplanken werde Nidwalden das gesteckte Ziel des Bundes, der Klimaneutralität im Jahr 2050, nicht erreichen, sagt Alexander Huser. «Dafür müssten wir grössere Schritte machen.»