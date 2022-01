Landratswahlen Nidwalden: Grüne kandidieren in allen Gemeinden.

Nidwalden Die Grünen kandidieren in allen Gemeinden – aber nicht für den Regierungsrat 21 Männer und 25 Frauen der Grünen treten für einen Landratssitz an den Wahlen vom 13. März an. Matthias Piazza 10.01.2022, 21.05 Uhr

Die Kandidatinnen und Kandidaten der Grünen für die Nidwaldner Landratswahlen vom 13. März 2022. Bild: PD

An der digitalen Nominationsveranstaltung am Montagabend für die Landratswahlen vom 13. März präsentierten die Grünen Nidwalden ihre Kandidierenden. Die Grünen treten in jeder Gemeinde mit einer vollen Liste an. In Wolfenschiessen gelang es in der vierzigjährigen Geschichte der Grünen erstmals, eine Liste zusammenzustellen.

Die 25 Frauen und 21 Männer sind zwischen 20 und 66 Jahre alt, das Durchschnittsalter beträgt 43 Jahre. Von den bisherigen Landrätinnen und Landräten stellen sich sieben von acht zur Wiederwahl.

Somit bilde sich der Nidwaldner Bevölkerung eine qualifizierte Auswahl an Volksvertreterinnen und Volksvertretern, die sich für Nachhaltigkeit in ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Themen stark machen, schreibt die Partei in einer Mitteilung. «Die Grünen Nidwalden sind überzeugt, dass die Kandidierenden eine breite Wählerschaft ansprechen und zur Vielfalt in der Nidwaldner Politik beitragen.»

Kein Thema ist diesmal eine Regierungsratskandidatur. Seit dem Rücktritt von Leo Odermatt 2010 sind die Grünen nicht mehr in der Regierung vertreten. Nach intensiven Gesprächen habe man sich gegen eine Kandidatur entschlossen. Nichtsdestotrotz sei es ein mittelfristiges Ziel, wieder in der Regierung vertreten zu sein.

Die Grünen-Mitglieder formulierten an der Online-Nominationsversammlung Argumente für den Wahlsieg. Printscreen (10. Januar 2022)