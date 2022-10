Grüne und SP fordern höhere Prämienverbilligung in Nidwalden

Nidwalden Grüne und SP fordern höhere Prämienverbilligung – Vergabekriterien stehen ebenfalls zur Diskussion 18,2 Millionen Franken hat die Regierung für die individuelle Prämienverbilligung im nächsten Jahr vorgesehen. Zu wenig, finden einige Parteien. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.00 Uhr

Die Krankenkassenprämien steigen im nächsten Jahr schweizweit um 6,6 Prozent an, in Nid- und Obwalden um 6,1 Prozent. Die Versicherten zahlen in diesen Kantonen somit durchschnittlich 15.60 Franken mehr als dieses Jahr.

Das kann zu einer finanziellen Belastung werden, da die Krankenkassen die Prämien in der obligatorischen Versicherung ohne Rücksicht auf Einkommen und Vermögen einer Person erheben. Bei Personen, die in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen leben, hilft die Prämienverbilligung. Diese verbilligt auch Prämien von Kindern und jungen Erwachsenen in Ausbildung bis zu einem mittleren Einkommen.

Das Nidwaldner Anmeldeformular für die Prämienverbilligung. Bild: Matthias Piazza (Stans, 3. Oktober 2022)

18,2 Millionen Franken hat die Nidwaldner Regierung im Budget 2023 dafür reserviert, gleich viel wie in diesem Jahr. Das ist für die Grüne/SP-Fraktion zu wenig hinsichtlich der aktuellen Preissteigerungen. Sie fordert 1,5 Millionen mehr für die individuellen Prämienverbilligungen, wie die Grünen in einer Medienmitteilung schreiben.

Dies sei die einzige Möglichkeit, den Hebel anzusetzen und Betroffene angemessen zu entlasten, zumal sich am System mit den hohen Gesundheitskosten national keine absehbare Lösung abzeichne. Dies bedeute jedoch auch, dass die Regierung die Parameter für den Bezug anpasse, was bereits heute möglich wäre. Es heisst weiter:

«Die Entlastung von Familien und wenig verdienenden Personen stärkt die Gesellschaft am nachhaltigsten, weil die erhöhte Kaufkraft schlussendlich auch den Unternehmen und der Wirtschaft wieder zugutekommt.»

Auch seien Prämienverbilligungen ökonomisch das effektivste und effizienteste Mittel, um die Nidwaldner Bevölkerung rasch zu unterstützen.

GLP fordert tieferen Schwellenwert

Auch die GLP Nidwalden will die Prämienverbilligung stärken und weiter verbessern. «Eine Entlastung für Nidwaldnerinnen und Nidwaldner mit geringem Einkommen ist wegen der Teuerung und der gestiegenen Energiekosten dringend nötig», meint Co-Präsidentin Denise Weger.

Wenn es nach der GLP ginge, würde eine Prämienverbilligung bereits greifen, wenn die Richtprämie 10 Prozent des Steuerwertes überschreitet, heute liegt dieser Schwellenwert bei 11 Prozent. «Zudem fordern wir, dass die Ausgleichskasse zukünftig evaluiert und veröffentlicht, wie viele Berechtigte effektiv die ihr zustehende Prämienverbilligung bezogen haben.»

Kritisch zur Forderung der Grüne/SP-Fraktion äussert sich die FDP, die nicht in Abrede stellt, dass steigende Krankenkassenprämien zusammen mit der Teuerung zu einer Belastung führen. «Doch wir fordern, dass die Prämienverbilligungen an die einkommensschwachen Bevölkerungsteile verteilt werden und nicht nach dem Giesskannenprinzip», sagt Kantonalpräsident Raphael Bodenmüller. Das Geld sei vorhanden, doch werde es falsch verteilt.

Er gehe davon aus, dass dieses Jahr ein Viertel der Nidwaldner Bevölkerung eine Prämienverbilligung erhalte. Zudem gelte es zu bedenken, dass im vergangenen Jahr rund 800'000 Franken an Prämienverbilligungen nicht bezogen worden seien. Nun sei es an der Zeit, die Vergabekriterien anzupassen und eine neue Regelung für nicht ausgeschüttete Gelder festzulegen.

Die Mitte hält die Erhöhung des budgetierten Betrags für die Prämienverbilligung für angebracht, die Frage sei, wie stark, meint Vizepräsident Andreas Gander-Brem. Der Grund, dass die Prämienverbilligung in den vergangenen Jahren nie ganz ausgeschöpft wurde, liege nicht in einer zu hohen Budgetierung. Die Gründe müssten genauer untersucht werden. «Unter Umständen ist ein Systemwechsel angebracht, um den Willen des Gesetzes besser umzusetzen. Denn die Prämienverbilligung ist keine Sozialhilfe, sondern eine sozialpolitische Massnahme im Rahmen des Krankenversicherungsgesetzes.»

SVP sorgt sich auch um Kantonsfinanzen

Besorgt wegen des Anstiegs der Krankenkassenprämien ist auch die SVP. «Sorgen machen uns aber auch die Finanzen», sagt Kantonalpräsident Roland Blättler: «Die Ausschüttung der Schweizerischen Nationalbank wird nächstes Jahr geringer sein als dieses Jahr oder sogar ganz ausfallen. Für das Budget 2023 würde das einen Verlust von über 20 Millionen Franken bedeuten», schätzt er.

Dass in so einer Situation zusätzliche 1,5 Millionen budgetiert werden sollen, sei unverständlich, zumal der budgetierte Betrag im vergangenen Jahr nicht ausgeschöpft worden sei. Zudem würden Menschen mit niedrigem Einkommen bereits durch Prämienverbilligungen entlastet.

«Sollte man sich in dieser Situation nicht fragen, wie man nun ein ausgeglichenes Budget – eine rote Null – hinbekommt?»

Gesundheits- und Sozialdirektor Peter Truttmann will der landrätlichen Budgetdebatte nicht vorgreifen. Zum Umstand, dass der Prämienverbilligungstopf nicht ganz ausgeschöpft wurde, meint er: «Die Ausgleichskasse verhält sich bereits proaktiv mit Inseraten und direkten Anschriften an voraussichtlich berechtigte Personen, um möglichst viele Anspruchsberechtigte zu erreichen.» Klar sei, dass es für wesentliche Anpassungen bei den Prämienverbilligungen eine Gesetzesrevision brauche.

