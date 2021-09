Keine Steuererhöhung durch neue Grundstückschätzung in Nidwladen

Nidwalden Grundstücke sollen künftig nach einem neuen System geschätzt werden Der Landrat beriet in erster Lesung eine Teilrevision des kantonalen Steuergesetzes. Die Neuschatzung von Liegenschaften soll keine indirekte Steuererhöhung zur Folge haben. Martin Uebelhart 29.09.2021, 16.43 Uhr

Der Nidwaldner Landrat tagt im Theatersaal des Kollegiums St. Fidelis. Bild: Philipp Unterschütz (Stans, 29. September 2021)

In Nidwalden steht ein Systemwechsel bei den Grundstückschätzungen an. Die bestehenden Steuerschätzungen gingen auf die Neuschatzung in den Jahren 2001 bis 2004 zurück, sagte Finanzdirektor Alfred Bossard am Mittwoch im Landrat. «Man operiert immer noch mit den Landpreisen aus jener Zeit», hielt er fest. Künftig will sich der Kanton für die Festlegung der Steuerwerte auf die Schatzungen der Nidwaldner Sachversicherung (NSV) abstützen sowie auf aktuelle und realistische Datengrundlagen für Landwerte, die eingekauft werden können. Bisher habe man sich Doppelspurigkeiten geleistet, da auch die kantonalen Grundstückschätzer wie die NSV-Experten bei ihren Einschätzungen einen Augenschein vor Ort vornähmen, so Bossard.