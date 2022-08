Nur moderate Strompreiserhöhung in Nidwalden

Nidwalden Haushalte müssen mehr zahlen für Strom Angesichts der steigenden Energiepreise kommen die Kunden des Elektrizitätswerks Nidwalden EWN noch gut weg. In der Grundversorgung erhöhen sich die Strompreise 2023 nur moderat. Normalhaushalte werden rund 4 Prozent höhere Kosten haben. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 26.08.2022, 05.00 Uhr

Remo Infanger, Direktor des Elektrizitätswerks Nidwalden EWN, im Kraftwerk Dallenwil. Bild: PD

Der Preis für die Stromlieferung setzt sich aus den Komponenten Energie, Netznutzung und Abgaben zusammen. Für das Jahr 2023 verändern sich für die Nidwaldner Kundinnen und Kunden in der Grundversorgung mit Bezügen bis 100'000 kWh nur die Preise für die Netznutzung. Diese werden, je nach Kundensegment, um 0.7 bis 1.1 Rappen pro kWh erhöht, in erster Linie wegen höherer Kosten für Systemdienstleistungen der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid sowie höherer Kosten von anderen vorgelagerten Netzen. Der Energiepreis und die Abgaben bleiben jedoch unverändert wie im letzten Jahr. Dies teilt das Elektrizitätswerk Nidwalden EWN mit. Insgesamt müssen die Stromkunden in der Grundversorgung mit einer Preiserhöhung für die Stromlieferung für 2023 von rund 3,3 bis 7 Prozent rechnen. «Das liegt weit unter dem schweizerischen Durchschnitt», hält das EWN fest.

Warum das EWN so klar unter dem Durchschnitt liegt, begründet Direktor Remo Infanger so: «Dass wir die Preise nicht markant anheben müssen, verdanken wir primär den eigenen, günstigen Kraftwerken und unseren Beteiligungen an Kernanlagen, die ebenfalls günstig produzieren konnten. Davon profitieren die Kunden in der Grundversorgung und auch die Marktkunden.»

Einfluss der Trockenheit hält sich in Grenzen

Remo Infanger, Direktor des Elektrizitätswerks Nidwalden EWN. Bild: PD

Das EWN hat bei der Stromproduktion einen Anteil von rund 70 Prozent Wasserstrom. Zwar hat sich die Trockenheit ebenfalls durch eine Produktionsminderung von rund 10 Prozent gegenüber einem Durchschnittssommer bemerkbar gemacht. Da die Kraftwerke Trübsee oder Dallenwil im Engelbergertal vor allem von Gletscherwasser gespeist werden, halten sich die Auswirkungen aber in Grenzen. «Aber natürlich haben wir keine Freude an der Gletscherschmelze», sagt Remo Infanger. Er betont denn auch, wie wichtig es sei, die heimische Stromproduktion, insbesondere die Wasserkraft, zu erhalten und weiter auszubauen. «Jeder Tropfen, der verloren geht, tut weh und würde die Kosten für die Nidwaldner Kundinnen und Kunden erhöhen.»

Das leistungsstärkste EWN-Kraftwerk, das Kraftwerk Dallenwil, nutzt die Wasserkraft der Engelberger Aa zwischen Obermatt und Dallenwil und der auf der linken Talseite zufliessenden Seitenbäche. Bild: EWN

Ein weiterer Grund, dass die Preise weniger stark steigen als andernorts, sei, dass man den Strom für die privaten Haushalte wegen der hohen Planungssicherheit teilweise bereits drei Jahre im Voraus beschafft habe, «also noch vor dem grossen Preisanstieg, welcher am Strommarkt zu verzeichnen war», so Remo Infanger weiter. Strom für 2023 wurde also bereits 2020 bestellt. Aber bei gleichbleibenden hohen Preisen wird das früher oder später auch die Kundschaft in Nidwalden zu spüren bekommen.

Massive Verteuerung für Grosskunden

Härter treffen wird es auch in Nidwalden die Gross- und Marktkunden, also Verbraucher mit einem jährlichen Stromverbrauch von über 100’000 kWh, welche ihre Energie am Markt beschaffen. Sie können den Stromlieferanten unter Marktbedingungen frei wählen. Das EWN als Stromversorger kann also nicht langfristig mit den Stromlieferungen an solche Marktkunden rechnen und kann die Beschaffung daher nicht im Voraus tätigen, ohne selber hohe Risiken einzugehen.

«Trotzdem gibt das EWN Preisvorteile der eigenen Stromproduktion an treue Marktkunden weiter, obwohl es den Strom unter Umständen zu besseren Preisen am Markt verkaufen könnte», betont Remo Infanger. Es sei aber schon so, dass Marktkunden, die jetzt noch keinen Vertrag für 2023 hätten, massiv mehr bezahlen müssen. «Wir rechnen je nach Kunden und Verträgen mit Kostensteigerungen bis Faktor 8 bis 10. Das jeweils den Kunden zu erklären, ist nicht einfach», sagt Infanger.

Preis für neue Stromprodukte wird gesenkt

Das EWN bietet neben dem Standardprodukt «EWNWasser» zwei weitere ökologische Stromprodukte an. Beide enthalten Sonnenstrom aus Nidwalden. Ab dem 1. Januar 2023 setzt sich das Stromprodukt «EWNNatur» zu gleichen Teilen aus Nidwaldner Wasserkraft und Solarstrom zusammen. Das Produkt «EWNSonne» besteht nach wie vor zu 100 Prozent aus Sonnenstrom. Remo Infanger erklärt: «Der Ausbau der Fotovoltaik geht rasch voran. Die erhöhte Stromproduktion von Fotovoltaikanlagen von meist privaten Anlagenbesitzern übernehmen wir für die Produkte ‹EWNNatur› und ‹EWNSonne›.»

Mit der Wahl dieser Produkte würden die Kundinnen und Kunden also dazu beitragen, den Ausbau weiter zu fördern. Um die Attraktivität dieser beiden Produkte zu steigern, wird der Preis bei beiden Angeboten gesenkt. Umso bemerkenswerter ist, dass das EWN den privaten FV-Anlagenbesitzern aktuell eine, im Vergleich zu anderen Energieversorgern überdurchschnittlich hohe Entschädigung für die Rückspeisung von Strom von FV-Anlagen auszahlt.

