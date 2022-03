Helen Maier & The Folks begeistern am Konzertabend von A-Horn

Nidwalden Helen Maier & The Folks begeistert mit virtuoser Spielfreude An einem Konzertabend der Konzertreihe A-Horn hat die Band Helen Maier & The Folks Volksmusik zum Besten gegeben. 31.03.2022, 15.22 Uhr

Die Konzertreihe A-Horn in der Wallfahrtskirche Maria-Rickenbach ist am 26. März in die zweite Runde gegangen. Dabei begeisterte die Band Helen Maier & The Folks das Publikum. Mit dabei waren Christoph Pfändler am Hackbrett, Dominik Flückiger am Schwyzerörgeli, Jonas Künzli am Kontrabass sowie Helen Maier und Alexander Graf an der Geige. Die Musizierenden haben an der Hochschule Jazz oder Volksmusik studiert. Dass das wunderbar zusammengeht, haben sie an diesem Abend bewiesen, heisst es in einem Bericht über das Konzert.