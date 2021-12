SVP-Motion: Nidwaldner Polizei soll Radarkontrollen bekanntgeben

Nidwalden Hier blitzt es! Auch die Nidwaldner Polizei soll die Standorte ihrer Radarkontrollen bekanntgeben müssen Mit einer Motion will die SVP erreichen, dass die Geschwindigkeitskontrollen der Polizei vorher angekündigt werden. Das diene der Verbesserung der Sicherheit. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 23.12.2021, 16.00 Uhr

Wenn die Luzerner Kantonspolizei wöchentlich die Standorte ihrer Geschwindigkeitsmessungen auf ihrer Website veröffentlicht, erhält dies immer eine hohe Beachtung. Die entsprechenden Berichte im Luzerner Lokalteil dieser Zeitung sind beliebt, das Bedürfnis nach diesen Informationen scheint also gross zu sein. Seit Juli 2021 muss die Luzerner Polizei aufgrund eines Auftrags des Parlaments die Standorte ihrer stationären und semistationären Radarkontrollen öffentlich machen.

Semistationäre Radaranlage der Kantonspolizei Nidwalden. Bild: Martin Uebelhart (Ennetmoos, 29. Juni 2018)

Landrat Roland Blättler (SVP, Kehrsiten sowie Präsident der SVP Nidwalden) und die geschlossene 14-köpfige Fraktion als Mitunterzeichner verlangen nun mit einer dringlichen Motion, dass es die Nidwaldner Kantonspolizei den Kollegen aus Luzern gleichtun muss. «Der Regierungsrat wird beauftragt, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Nidwaldner Polizei einmal wöchentlich die Standorte der stationären und semistationären Geschwindigkeitsmessanlagen veröffentlichen kann. Als Standort müssen dabei die Gemeinde sowie der Strassenname angegeben sein», lautet die konkrete Forderung.

Verkehrssicherheit soll zunehmen

Es sei der Polizei laut Strassenverkehrsgesetz grundsätzlich erlaubt, auf bevorstehende Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen hinzuweisen, in den Kantonen Luzern und St.Gallen sei das bereits gängige Praxis. An diese beiden Kantone lehne sich die Motion an, sagt Roland Blättler auf Anfrage.

«Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die belegen, dass sich die Sicherheit an den bekanntgegebenen Orten signifikant verbessert.»

Laut Verkehrspsychologe Uwe Ewert von der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) führe die Bekanntgabe der Blitzerstandorte dazu, dass an besonders gefährdeten Stellen, also dort, wo Geschwindigkeitskontrollen sinnvoll sind, langsamer gefahren werde, heisst es denn auch in der Motion. So sei die Verkehrssicherheit in St.Gallen deutlich erhöht worden.

Die Bussgeldeinnahmen haben sich in St.Gallen seit der Praxisänderung 2013 nicht verändert. Das hätten Nachfragen bei der Polizei gezeigt. «Wie die Unfallstatistik aus St.Gallen zeigt, sanken die Unfallzahlen seither um rund 15 Prozent, wobei just ab dem Jahr 2013 eine signifikante Abnahme der Unfälle festgestellt werden konnte», so die Motion weiter. Und dies, obwohl laut Strassenverkehrsamt die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge von gut 350'000 auf 375'000 zugenommen habe. «Das Argument, dass angekündigte Geschwindigkeitskontrollen die Verkehrssicherheit senken, ist damit widerlegt», betont Roland Blättler. «Im Gegenteil: da die Abnahme der Unfallzahlen mit der Einführung der Praxisänderung korreliert, zeigt das, dass die Veröffentlichung der Standorte der Geschwindigkeitsmessanlagen zu mehr Verkehrssicherheit führt.»

Willkommene Einnahmequelle und scheinheilig

Das Argument, dass sich Autofahrerinnen und Autofahrer, die sich an die geltenden Geschwindigkeitsvorschriften halten, auch nicht vor Kontrollen fürchten müssten, höre er immer wieder, sagt Roland Blättler. «Und es ist ja auch richtig. Unser Vorstoss soll auch nicht als Freipass dienen, alle müssen sich ans Gesetz halten.» Aber es werde viel zu oft an Standorten kontrolliert, die nicht zu neuralgischen Stellen gehörten und wo kaum je ein Unfall passiere. «Dann sind solche Kontrollen eben doch nur eine willkommene Einnahmequelle und es ist scheinheilig, zu behaupten, sie dienten der Sicherheit.» Vor Schulhäusern in Tempo-30-Zonen beispielsweise würden Kontrollen aber Sinn machen. Roland Blättler wünscht sich denn auch, dass bei einer Bekanntgabe der Kontrollorte, eben genau solche neuralgischen Punkte gewählt würden, um damit dort die Sicherheit zu erhöhen.

Der SVP-Präsident räumt der Motion gute Chancen ein. Mit Blick auf Luzern und St.Gallen sei es durchaus möglich, eine bürgerliche Mehrheit zu erreichen.

