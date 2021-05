Nidwalden Holzschnitzel sind im Trend: Neues Energiegesetz könnte Korporationen Auftrieb geben Ohne Wärmeverbünde rentiert die Forstarbeit in den Korporationen nicht. Das neue Energiegesetz könnte die Schnitzel-Heizungen noch weiter fördern. Philipp Unterschütz 11.05.2021, 05.00 Uhr

Holzschlagarbeiten zur Einleitung der Waldverjüngung im Hornwald Dallenwil. Der Holztransport erfolgt mit einem Mobilseilkran. Bild: PD

Weniger Energieverbrauch und mehr erneuerbare Energien – das ist das Ziel des revidierten kantonalen Energiegesetzes, das im Herbst in Kraft tritt. Mit diesem Gesetz werden Ölheizungen in Nidwalden zur Ausnahme. Die gut 3000, die in Nidwalden in absehbarer Zeit ersetzt werden müssen, machen ein grosses Potenzial für Holz und für die Nutzung von Fernwärme frei, erklärt Luca Pirovino, Leiter der Nidwaldner Energiefachstelle, und zeigt Beispiele für die wachsende Nachfrage. «Für den Wärmeverbund Oberdorf, der nach Ennetbürgen erweitert wird, liegen bereits rund 30 Beitragsgesuche für neue Anschlüsse vor. Emmetten baut einen grossen Wärmeverbund und auch für private automatische Feuerungen gehen mehr Gesuche ein.» Auf die Feinstaubproblematik angesprochen, betont Pirovino, dass die Fernwärme-Grossanlagen die Luftreinhalteverordnung einhalten müssten.

Es sind die Korporationen, die in Nidwalden bei den Wärmeverbünden die wichtigste Rolle spielen. «Es gibt 13 Fernwärmeanlagen, die meistens von den Korporationen betrieben werden», erklärt Iren Odermatt, Präsidentin der Vereinigung der Nidwaldner Korporationen. «Damit können rund 3000 Haushalte beheizt werden.» In Dallenwil, wo sie als Ürtevögtin amtiert, betreibt die Korporation zwei Wärmeverbünde, an die 73 Haushaltungen, vier Gewerbebetriebe, zwei Schulhäuser und die Mehrzweckhalle angeschlossen sind. Die grössere der beiden Anlagen hätte gar noch mehr Kapazität.

Energieholzlager für die Herstellung von Energieholzhackschnitzel im nächsten Winter in Oberau, Dallenwil. Bild: PD

Waldeigentümer erfüllen Aufgaben, die viel kosten

Tatsächlich sind es beachtliche Zahlen, die Rudolf Günter, Oberförster des Kantons Nidwalden, und Felix Odermatt, Präsident Wald Nidwalden, im Zusammenhang mit der Holznutzung präsentieren können. In Nidwalden wachsen jährlich 40'000 Kubikmeter Holz. Davon werden pro Jahr etwa 25'000 Kubikmeter genutzt. Das entspricht etwa 1200 Lastwagenladungen. 70 Prozent davon werden in Heizanlagen verbrannt und ergeben rund 30'000 Megawattstunden Wärme. Würde man dafür Heizöl einsetzen, bräuchte es etwa drei Millionen Liter, oder etwa 140 4-Achser Tankwagen.

Über 600 Eigentümer teilen sich den Wald in Nidwalden. Der grösste Teil gehört jedoch den 15 Korporationen in Nidwalden, sie besitzen knapp zwei Drittel davon. «Eigentum ergibt zwar Rechte, aber auch Verpflichtungen», sagt Rudolf Günter. «Das heisst, die Eigentümer sorgen dafür, dass der Wald gepflegt wird, damit er beispielsweise seine Funktion als Schutzwald erfüllt.» Dafür beschäftigen alleine die Korporationen in ihren Forstbetrieben rund 30 Mitarbeiter. Für die Eigentümer sind mit der Pflege also Kosten verbunden. Doch weil das Ganze in der Kasse nicht aufgeht, wird in der Nidwaldner Forstwirtschaft nur das Nötigste gemacht und die Eigentümer sind dringend auf Subventionen des Kantons angewiesen. «Diese decken nur ein Minimum ab», sagt Felix Odermatt:

«Dass die Wälder trotzdem in gutem Zustand sind, liegt daran, dass die Korporationen und auch die anderen Waldbesitzer selber noch viel investieren.»

Holzschlag zur Erweiterung der Waldverjüngung mit Langholzlager an der Waldstrasse im Cholwald in Ennetmoos. Bild: PD

Kein Vorteil wegen Preissteigerungen beim Bauholz

Um diese Leistungen wieder zu refinanzieren, haben die Korporationen natürlich grosses Interesse, das Holz möglichst gut zu verwerten. Wer nun denkt, dass sie angesichts der gestiegenen Preise von Bauholz die grossen Gewinner seien, sieht sich getäuscht. Laut Felix Odermatt stehen in Nidwalden heute jährlich «nur» 7500 Kubikmeter Bauholz zur Verfügung, maximal 12'500 Kubikmeter wären möglich. Erstens sei das nicht sehr viel und zweitens hätten die Betriebe gar keine Möglichkeiten, um nun einfach auf die Schnelle grosse Mengen Bauholz ernten zu können, erklärt Felix Odermatt.

Für die entsprechenden Investitionen, zum Beispiel Walderschliessungen, habe bisher die Beständigkeit und Sicherheit gefehlt. «Es ist auch nicht so, dass jetzt ständig das Telefon klingeln würde. Wir haben bisher keine derartigen Anfragen erhalten.» Dass die Nachfrage nach Schweizer Holz zunehme, sei natürlich gut und weil die Preise im Ausland viel stärker steigen, bringe das Vorteile:

«Entscheidend ist, dass in Zukunft weniger importiert wird. Der Wald muss von den Preisanpassungen profitieren, damit er auch von den nächsten Generationen bewirtschaftet werden kann. Ohne Wald gibt es keine Holzbauweise und keinen Klimaschutz.»

Fast doppelt so viel Energieholz könnte gefördert werden

Iren Odermatt engagiert sich seit langem für die Nutzung von Nidwaldner Holz. «Weil die Korporationen ihre eigenen Kreisläufe von der Waldpflege bis zur nachhaltigen Nutzung selber etablieren können, sind die Wärmeverbundanlagen für uns wichtige Profitzentren. Und das gibt auch eine Planungssicherheit», erklärt sie.

«Durch den Verkauf als Energieholz und Schnitzel an die eigenen und teilweise gar an fremde Wärmeverbundanlagen können wir die Forstarbeiten zu einem wichtigen Teil finanzieren.»

Energieholzhackschnitzel werden in ein Silo des Wärmeverbundes Dallenwil eingefüllt. Bild: PD

Während im schweizerischen Durchschnitt der Raumwärmebedarf zu zehn Prozent mit Holz gedeckt wird, ist dieser Anteil in Nidwalden mit 25 Prozent bereits viel höher. Und hier gibt es noch Kapazität, die vielleicht auch dank des revidierten Energiegesetzes vermehrt genutzt wird. Doch der Preis für Energieholz hat sich bisher im Unterschied zum Bauholz nicht wesentlich verändert und ist nach wie vor tief. «Wenn der Holzpreis so hoch wäre, dass der gesamte Zuwachs am Nidwaldner Wald genutzt werden könnte, könnten wir die Menge an Hackholz fast verdoppeln – und das nachhaltig und langfristig, ohne den Wald auszuplündern», sagt Iren Odermatt.