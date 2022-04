Skirennfahrerin Andrea Ellenberger über ihre vier Comebacks

Nidwalden «Ich gab dafür mein letztes Hemd»: Skirennfahrerin Andrea Ellenberger blickt auf eine durchzogene Saison zurück Andrea Ellenberger über ihre Jugend, ihre vier Comebacks und das endlich beschwerdefreie Sommertraining. Ruedi Wechsler Jetzt kommentieren 19.04.2022, 16.30 Uhr

Mit zweieinhalb Jahren stand Andrea Ellenberger auf der Klewenalp zum ersten Mal auf den Ski. Ihre Eltern wollten sie in die Skischule schicken. Aber Andrea sträubte sich dagegen, weil sie nicht hinter dem Herrn oder der Dame in der Skilehrerjacke herfahren wollte. Bei einem Spaziergang mit Mama Margrith entdeckte sie mit sechs Jahren trainierende Kinder des heimischen Skiclubs in der Turnhalle Hergiswil Matt. Nach Abklärungen ihrer Mutter war sie bald Teil dieser Gruppe, mit der Bedingung, dass Andrea auch an den Skitrainings teilnehmen muss.

Es folgten die ersten Kinderskirennen ganz ohne Ambitionen. Im Vordergrund standen der Spass und die Freude am Skifahren. Der steile Aufstieg begann: Andrea Ellenberger durchlief sämtliche Kaderstufen und landete im Jahr 2014 schliesslich im B-Kader.

Andrea Ellenberger. BIld: PD/Silvan Bucher

Bei den IO-Schweizer-Meisterschaften in Obersaxen gewann sie die ersten Medaillen. 2010, 2016 und 2020 riss sich Ellenberger das Kreuzband. Eine komplizierte Rückenoperation im April 2017 – eine Bandscheibe wurde durch eine Platte ersetzt und zwei Wirbel wurden versteift – setzte hinter ihre Karriere ein grosses Fragezeichen. Zudem fiel Ellenberger aus dem Kader und war ab der Saison 2017/18 auf sich allein gestellt. Genau zu diesem Zeitpunkt bekam ihr Freund eine Anstellung bei Swiss-Ski. «Ich stand ohne Trainer da, bekam aber von Alex Singenberger die nötige Unterstützung und die Ski präparierte ich selbst», blickt Ellenberger auf diese schwere Zeit zurück. Finanzielle Hilfe erhielt sie von ihren Eltern.

Viertes Comeback macht sie stolz

Die Folgesaison bildete Andrea Ellenberger mit Freund Silvan Epp ein Duo. Er war Trainer, Servicemann und Partner in Personalunion und Ellenberger setzte sich in internen Qualifikationen von Swiss-Ski durch, was ihr die Rückkehr in den Weltcup ermöglichte. An der Ski-WM in Are 2019 fuhr das Stehauf-Frauchen auf den zehnten Rang im Riesenslalom. Ellenberger sagt:

«Die Art und Weise meines vierten Comebacks in der vergangenen Saison macht mich stolz und ich gab dafür mein letztes Hemd. Ich bewege mich an der Leistungsgrenze. Doch der letzte Winter war noch nicht ganz das, was ich möchte.»

Das letzte Quäntchen Risikobereitschaft habe noch gefehlt.

Die ganze Coronasituation isolierte das Team stark und nagte extrem an ihm. Ein normaler Umgang unter den Athleten war unmöglich, weil die Angst vor einer Ansteckung grassierte. Dieser Umstand war herausfordernd und kostete sehr viel Substanz. Niemand habe dem andern mehr getraut. Die Nichtberücksichtigung im Riesenslalom in Peking, als Wendy Holdener ihr vorgezogen wurde, sei eine riesige Enttäuschung für sie gewesen, sagt Ellenberger. «Ich war gut in Form und habe dies in den Trainings bestätigt. Die Trainer haben das gewusst. Aus Sicht von Wendy konnte ich den Entscheid nachvollziehen – sie hat für unser Team schon so viel geleistet – aber für mich ging es um alles.» Als die 29-Jährige im Teamevent doch noch eingesetzt wurde, konnte das Team ihre Bestleistung nicht abrufen und die Luft war irgendwie draussen.

Zur Person Andrea Ellenberger ist am 22. März 1993 geboren und mit Bruder Marco in Hergiswil aufgewachsen. Kochen, Backen, Wandern im Pilatusgebiet, Natur und Aufenthalte am See sind ihre Hobbys. Wenn es ihr Terminkalender erlaubt, verbringt sie gerne Zeit mit der Familie und den Patenkindern. Andrea Ellenberger beschreibt sich als sehr empathisch und ihr ist es wichtig, dass es ihren engsten Vertrauten gut geht. Sie mache sich viele Gedanken darüber und sie sei ein mitfühlender Mensch mit Tendenz zum Helfersyndrom, sagt sie. Dazu bezeichnet sie sich als sehr ehrgeizig und wenn sie etwas will, dann sei sie bereit, alles dafür zu tun, um das Ziel zu erreichen. Nach der Begabtenförderung Hergiswil folgte der Übertritt zur Sportmittelschule Engelberg. Momentan absolviert die Riesenslalomspezialistin den Master in Psychologie. Ihr Wille sei ihre grösste Stärke und das sei mit grosser Hartnäckigkeit verbunden. An der Ungeduld und Unordentlichkeit müsse sie noch arbeiten. (ruw)

Enge Verbindung zur Familie Odermatt

Ganz anders kam es beim Teamevent am Weltcup-Final in Courchevel-Méribel. Das junge Schweizer Team mit Andrea Ellenberger gewann und für sie war es das Highlight der Saison. Nun freut sich das Energiebündel auf die Sommervorbereitung:

«Ich fühle mich sehr gut, die Basis ist gelegt und endlich kann ich seit langem gesund in die neue Saison starten. Ich will rausfinden, was alles möglich ist und es muss Richtung Top 15 gehen.»

In Courchevel Méribel findet 2023 die Ski-WM statt und mit einem Auge schielt die Powerfrau Richtung Milano-Cortina, wo 2026 die nächsten Olympischen Spiele stattfinden.

Eine enge Verbindung besteht zwischen den befreundeten Familien Ellenberger und Odermatt – vor allem zu Walti, dem Vater von Gesamtweltcup-Sieger Marco Odermatt. «Früher habe ich einige meiner freien Nachmittage bei Klein-Marco verbracht. Uns zog es immer wieder auf die Skipisten und ich erinnere mich gerne an diese Zeit zurück. Marco war für jeden Spass zu haben, brauchte viel Bewegung und er war ein liebenswürdiger Lausbub, den man einfach gerne haben muss.» Für den Ausnahmekönner findet Andrea Ellenberger nur lobende Worte: «Marco ist sehr bodenständig, selbstbewusst und er weiss genau, was er kann. Er macht alles sehr konsequent mit einer Prise Schlitzohrigkeit. Das zeichnet ihn aus und diese Balance finde ich einen gesunden Mix.»

