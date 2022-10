Beckenried: Gebürtiger Mexikaner geht erstmals auf die Jagd

Waidmanns Heil «Ich hätte nicht gedacht, dass mich das derart berühren würde»: Mexikaner ist Jäger in Nidwalden Christian Strubel ist diesen Herbst erstmals als Jäger unterwegs. Erst im Sommer hat der gebürtige Mexikaner das Jagdpatent erlangt. Irene Infanger Jetzt kommentieren 29.10.2022, 17.00 Uhr

Waidmanns Heil! Diese Begrüssungsworte unter Jägern kennt Christian Strubel bestens, doch als Glückwunsch für einen Jagderfolg wurde er damit noch nie angesprochen. Strubel ist heuer zum ersten Mal als Jäger unterwegs. Viermal war er bisher auf der Jagd, sah in der Ferne einige Rehe, erblickte Eichhörnchen, und auch ein Hase lief ihm über den Weg. «Einen Jagderfolg hatte ich jedoch noch nicht. Für mich ist ein Jagdtag aber auch erfolgreich, wenn ich nur schon draussen im Wald sein kann und allenfalls ein anderer Jagdkollege Waidmanns Heil erlebt», erklärt Christian Strubel.

Der 52-Jährige ist nicht, was man sich unter einem «typischen» Jäger vorstellt. Dies ist grösstenteils auf seine Herkunft zurückzuführen. Strubel wurde in Mexiko geboren und verbrachte seine ersten elf Lebensjahre dort. Danach zog er nach Deutschland, wo er seine restliche Jugendzeit erlebte. Seit 15 Jahren lebt er nun mit seiner Familie in der Schweiz, hat in Beckenried seine Heimat gefunden und erhielt vor einem Jahr das Bürgerrecht zugesprochen. «Das vergangene Jahr hat mich mit Beckenried und der Region stark verwurzelt.» Dies habe er im Sommer bei einem Ferienaufenthalt in Mexiko gemerkt. «Es hat mich bald das Heimweh gepackt und mich wieder nach Hause nach Beckenried zurückgezogen», so Strubel.

Ein intensives Lernjahr erlebt

Die engere Bindung, so ist er überzeugt, habe er unter anderem dem Jagdlehrgang und den dadurch entstandenen Kontakten zu verdanken. Schliesslich hatte er bis dahin keine Verbindung zur Jagd. «Ich wollte etwas Neues lernen, das einen Bezug zur Natur, aber nichts mit Technik zu tun hat», sagt der gelernte Flugzeug-Mechaniker und Flugzeugbauingenieur, der heute bei den Pilatus Flugzeugwerken als Human Factors Engineer tätig ist. Er ist überzeugt: «In ein neues Thema eintauchen eröffnet eine komplett neue Welt.» Die Natur habe ihm schon immer viel gegeben, aber er sei immer «blind» hindurchgegangen.

Christian Strubel aus Beckenried ist diesen Herbst erstmals als Jäger unterwegs. Bild: PD

So entschied er sich für die Jagdausbildung. Erst im Juni dieses Jahres erhielt er seinen Jagdfähigkeitsausweis überreicht, nachdem er sich während eines Jahres mit der Flora und Fauna, dem Jagdrecht, dem Ausnehmen und Enthäuten eines Tieres, dem Brauchtum und der Jagdethik auseinandersetzte. «Es war ein intensives Lernjahr für mich.» Er habe von Grund auf alles neu erlernen müssen, auch den Umgang mit einer Waffe. Der Austausch in den Lerngruppen habe ihm dabei sehr geholfen.

«Am meisten Mühe bekundete ich mit dem Abschätzen von Distanzen. Dies begriff ich erst kurz vor der Abschlussprüfung»,

sagt der Beckenrieder mit einem Lachen. Heute könne er den Pflanzen und Tieren einen Namen geben, kenne die Hintergründe der Natur. Dabei ist er überzeugt, dass er längst noch nicht ausgelernt hat. «Die Ausbildung ermöglicht eine gute Grundlage. Danach geht das Lernen aber erst richtig los.» Und lernen kann er vor allem von erfahrenen Jagdkolleginnen und -kollegen, mit denen er unterwegs ist. «Vielfach sind sie durch ihre Herkunft sehr stark mit der Jagd verbunden und können mir hilfreiche Tipps geben.» Viermal war Christian Strubel diesen Herbst auf der Jagd, entweder in der Jagdgruppe oder auf der Pirsch, jeweils im Raum Beckenried oder Wolfenschiessen. Beides gefällt dem «Jungjäger». «Alleine nimmt man die Stimmung der Natur besonders wahr, zusammen geniesst man jedoch ein tolles Gruppenerlebnis – ein ganz anderes Gefühl», sagt Strubel.

Viele neue Bekanntschaften gemacht

Können, Wissen und Gespür seien für die Jagd unabdingbar. Und auch die soziale Komponente fehle nicht. «Ich hätte nicht gedacht, dass mich die Jagd derart berühren würde.» Die Jagdausbildung habe ihm die Tür zu einer ganz neuen Welt geöffnet. Er ist überzeugt: «Ohne diese Ausbildung hätte ich viele wunderbare Menschen nicht kennen gelernt.» Auf die Frage, ob er denn auch bereit sei, ein Tier zu erschiessen, antwortet er mit einem schüchternen Lächeln: «Ganz ehrlich? Diese Frage kann ich Ihnen hier an einem Tisch sitzend nicht beantworten. Das muss wohl einfach aus der Situation heraus passieren, die Umstände müssen passen und ich überzeugt sein, dass es der richtige Moment ist.»

