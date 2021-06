«Landuf, Landab»: Kanton Nidwalden kommt in Fernsehsendung

Nidwalden im Fernsehen Rund ums Stanserhorn: TV-Serie zeigt Nidwaldner Attraktionen In der Fernsehsendung «Landuf, Landab» entdeckt Moderatorin Nicole Bircher die Schweiz. Am Mittwoch ist sie in Nidwalden unterwegs. Unter anderem segelt sie mit dem Delta-Piloten Fredy Bircher durch die Lüfte. Kristina Gysi 29.06.2021, 16.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Erst kürzlich wurde ein Porsche mittels Helikopter auf das Stanserhorn bugsiert. Am Mittwochabend wird der Berg erneut zum Schauplatz medialer Aufmerksamkeit. Nämlich mit einer neuen Folge der Sat-1-Sommerserie «Landuf, Landab».

Moderatorin Nicole Bircher begibt sich auf eine Entdeckungsreise rund ums Stanserhorn. Sie lässt sich von Forstwart Adi Gander den Wald erklären, isst ein Rührei der besonderen Art und segelt durch die Nidwaldner Lüfte. Letzteres mit Delta-Pilot Fredy Bircher aus Ennetmoos, der mit der Moderatorin den ersten Tandemflug vom Stanserhorn in dieser Saison unternimmt.

Delta-Pilot Fredy Bircher fliegt mit Moderatorin Nicole Bircher hoch hinaus. Bild: PD

Dem TV-Auftritt blickte Fredy Bircher mit gemischten Gefühlen entgegen. Vor der Kamera zu stehen, sei «nicht so seins». Doch um den geliebten Flugsport bekannter zu machen, sei er in die Bresche gesprungen. Und so schlimm war es dann wohl doch nicht. «Nicole hat sich als Flugbegleitung sehr gut gemacht», sagt der Nidwaldner. Der Flug sei reibungslos verlaufen. «Wir mussten einfach wegen des Schnees und des Wetters schauen.» Die Bedingungen stimmten und so konnte Fredy Bircher zusammen mit einer zu Beginn etwas nervösen Moderatorin vom Stanserhorn bis nach Ennetmoos fliegen.

Sie brachte nichts runter

Etwas habe jedoch gestört: die Maske. Als die Sendung aufgenommen wurde, galt beim Tandemfliegen noch die Maskenpflicht. «Für die Passagiere ist das teilweise etwas mühsam, aber für die Piloten ist es wirklich blöd», so Fredy Bircher. Denn mit einer Maske könne er keine Brille tragen, sonst sehe er nichts mehr – wegen der lästigen, anlaufenden Brillengläser. «Jetzt ist die Maskenpflicht in diesem Bereich aber zum Glück aufgehoben.»

Für die Moderatorin hatte die Maskenpflicht vielleicht sogar etwas Gutes. Denn so konnte man ihr die Nervosität nicht gleich ansehen. «Vor dem Flug hatte ich grossen Respekt», sagt Nicole Bircher. Mittags habe sie nicht einmal etwas essen können. «Ich habe wirklich nichts runtergebracht.» Sobald sie jedoch den Boden unter sich zurückliessen, ging es ihr von Minute zu Minute besser. «Fredy hat ein gutes Gespür für Menschen und merkt genau, wie weit er mit seiner Flugakrobatik gehen kann. Ich hatte einen sehr gemütlichen Flug», so die Moderatorin.

Nebst dem Tandemflug entdeckte Nicole Bircher weitere Nidwaldner Attraktionen, denn an denen mangelt es hier bestimmt nicht. Zu sehen sind ihre Erlebnisse rund ums Stanserhorn am Mittwochabend um 19.55 Uhr auf Sat.1.