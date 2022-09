Lehrerverband Nidwalden übt Kritik am Bildungsdirektor

Nidwalden Immer mehr Unterrichtsstörungen machen den Lehrpersonen das Leben schwer An der Generalversammlung der Nidwaldner Lehrpersonen in Stans stand ein Referat über Unterrichtsstörungen im Vordergrund. Es gab aber auch Kritik an die Adresse des Bildungsdirektors. Sepp Odermatt 21.09.2022, 16.54 Uhr

Präsidentin Lea Lowth (links) und die Vorstandsmitglieder an der GV des LVN. Bild: Sepp Odermatt (Stans, 20. September 2022)

«Den nationalen Lehrpersonenmangel hat Nidwalden ganz knapp überstanden», sagte Präsidentin Lea Lowth in ihrer Willkommensrede an der GV des Lehrerinnen- und Lehrerverbands Nidwalden (LVN) vom Dienstag, 20. September. Gleichzeitig äusserte sie sich kritisch gegenüber den Aussagen von Bildungsdirektor Res Schmid, der in einem Interview gesagt haben soll, dass die Lehrpersonen vieles falsch machten. Er stelle sich in diesem Artikel so dar, als ob er der Held mit wehendem Umhang sei, der die Schulkinder von Nidwalden auf den richtigen Weg führe, nämlich mit Mathematik, Deutsch und Noten. Und weiter: