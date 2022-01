Nidwalden Impfangebot wird ab 28. Januar wieder reduziert Ab Ende Januar wird wieder nur noch dienstags und mittwochs geimpft. Grund dafür ist die mässige Nachfrage nach Impfungen. 21.01.2022, 09.13 Uhr

Die Impfkapazitäten im alten Zeughaus in Oberdorf sind so hoch wie nie. Derzeit wird am Dienstag und Mittwoch von 13.30 bis 18 Uhr und Donnerstag bis Montag (Wochenende inklusive) von 7.15 bis 17.30 Uhr geimpft. Am Freitag bis 20.30 Uhr. Das wird aber nicht so bleiben.